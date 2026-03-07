Яким має бути освітлення і де ставити Wi-Fi: нові санітарні правила для дитсадків

Санітарні правила уточнюють вимоги до території, приміщень, освітлення та використання техніки у дитсадках.

В Україні діє оновлений Санітарний регламент для закладів дошкільної освіти. Документ визначає вимоги до безпеки, гігієни та організації освітнього середовища у дитсадках, у тому числі тих, які працюють як приватні заклади або створені фізичними особами-підприємцями. Про це нагадує Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Вимоги до території дитсадків

Територія закладу має бути облаштована так, щоб нею могли користуватися також маломобільні люди. Її потрібно регулярно прибирати: прибирати листя та сніг, косити траву, обрізати гілки дерев.

На території не повинно бути безпритульних тварин. Ігрові та спортивні майданчики мають бути справними, безпечними та відповідати віку дітей.

Пісочниці перевіряють перед використанням, а пісок повинен бути радіаційно безпечним. Заборонено висаджувати колючі або отруйні рослини та використовувати пестициди.

Освітлення і техніка

Основні приміщення дитсадка повинні мати природне освітлення. Сонячне світло має потрапляти в кімнати щонайменше три години на день.

Для штучного освітлення використовують лампи білого або тепло-білого спектра. Світло повинно бути рівномірним, без мерехтіння і шуму.

Екрани та інтерактивні дошки встановлюють на висоті 1–1,3 метра, а відстань від очей дітей до екрана має бути у 2–2,5 раза більшою за його ширину.

У дитсадках дозволений як дротовий, так і бездротовий інтернет. Водночас Wi-Fi роутери встановлюють у приміщеннях, де діти не перебувають постійно, на висоті від 2 метрів та з можливістю вимкнення.

При цьому у приміщеннях заборонено використовувати бактерицидні лампи, під час роботи яких утворюється озон.

Питна вода

Уся вода, яку використовують для пиття в дитсадках, у тому числі бутильована або з кулерів, повинна відповідати державним санітарним нормам.

За потреби можуть встановлюватися системи очищення води, але її якість обов’язково перевіряють у лабораторії щонайменше двічі на рік.

У закладі має бути холодне і гаряче водопостачання, водовідведення та запас води на випадок перебоїв. Питний режим організовують з використанням індивідуального посуду, а бутлі з водою змінюють не рідше ніж раз на два тижні.

Якість повітря і опалення

У приміщеннях дитсадків контролюють якість повітря. Щороку перевіряють вміст пилу, аміаку, фенолу та формальдегіду. Такі перевірки також проводять після ремонтів або встановлення нових меблів.

Опалення має бути безпечним: інфрачервоні обігрівачі використовувати не можна, а нагрівальні прилади повинні бути огороджені або обладнані терморегуляторами.

Крім того, експлуатація будівлі дозволяється лише за безпечного рівня радону.

Контроль безпеки

У Держпродспоживслужбі наголошують: дотримання санітарних вимог допомагає зробити дитячі садки безпечними та комфортними для дітей.

Засновники та керівники закладів повинні регулярно проводити лабораторний контроль якості води, повітря, освітлення та стану обладнання, щоб запобігти будь-яким ризикам для здоров’я дітей.

