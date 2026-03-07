Як отримати категорію D: у МВС пояснили вимоги для водіїв автобусів

У сервісному центрі МВС нагадали про вимоги до віку, стажу керування та складання іспитів.

Категорія D дає право керувати автобусами, у яких передбачено понад 16 місць для пасажирів (без урахування водія). Відкрити її можна з 21 року. Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС.

Щоб отримати право керування автобусами, водій повинен відповідати кільком вимогам. Зокрема, необхідно мати посвідчення водія однієї з категорій: B, C1, C або D1, а також щонайменше три роки стажу керування транспортними засобами.

Крім того, кандидат повинен пройти теоретичну підготовку і скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Після цього потрібно пройти практичне навчання та скласти практичний іспит.

У сервісному центрі МВС також наголошують, що період, коли водій був позбавлений права керування транспортними засобами, не зараховується до необхідного стажу.

Такі вимоги, пояснюють у відомстві, встановлені для підвищення безпеки дорожнього руху, адже перевезення великої кількості пасажирів потребує достатнього досвіду та належної підготовки водія.

