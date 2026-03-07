Житель Тернопільщини видавав себе за зниклого військового і виманив у його сестри понад мільйон гривень

Раніше судимий чоловік дізнався від знайомої про жінку, брат якої служить у ЗСУ та вважається зниклим безвісти, після чого, скориставшись її емоційним станом, упродовж травня — липня 2025 року писав їй у месенджерах, видаючи себе за військового.

Прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо жителя міста Чортків на Тернопільщині, якого підозрюють у шахрайстві на суму понад 1 мільйон гривень. За версією слідства, чоловік ошукав сестру військовослужбовця, який вважається зниклим безвісти. Йому інкримінують ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у прокуратурі.

Слідчі встановили, що раніше судимий підозрюваний дізнався від знайомої про жінку, брат якої служить у Збройних силах України та зник безвісти. Скориставшись її емоційним станом, упродовж травня — липня 2025 року він почав писати їй у месенджерах, видаючи себе за зниклого військового.

У повідомленнях чоловік просив допомоги, а підозрюваний обіцяв її організувати. Йшлося нібито про виготовлення документів для звільнення зі служби через необхідність догляду за родичем, переведення до іншого підрозділу, придбання спорядження та медикаментів, а також оформлення страхових виплат у разі поранення або загибелі.

За кожну таку «послугу» він вимагав гроші. Потерпіла, перебуваючи у стресовому стані, передавала кошти готівкою та переказувала їх на банківські рахунки, які вказував шахрай. Загалом жінка втратила понад мільйон гривень.

Згодом, не отримавши жодної обіцяної допомоги, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою обману, і приблизно через три місяці звернулася до правоохоронців.

