  1. В Україні

На Полтавщині викрили голову медичної експертної команди, яка допомагала уникнути мобілізації

07:00, 7 березня 2026
За даними СБУ, медики оформлювали військовозобов’язаним фіктивну інвалідність на підставі вигаданих діагнозів.
На Полтавщині правоохоронці викрили голову неврологічної експертної команди (колишньої МСЕК), яка допомагала військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Про це повідомляє Управління СБУ в Полтавській області.

Йдеться про злочинну схему, яку правоохоронці викрили у грудні минулого року.

За матеріалами справи, протиправну діяльність організували колишній правоохоронець та група лікарів-неврологів, серед яких - завідувачка неврологічного відділення однієї з лікарень Полтавської області, яка одночасно очолювала експертну медичну команду.

Зловмисники на підставі сфабрикованих історій хвороб і вигаданих діагнозів оформлювали інвалідність військовозобов’язаним. Це дозволяло «клієнтам» незаконно отримувати підстави для уникнення мобілізації.

Наразі завідувачці неврологічного відділення повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Раніше, у грудні 2025 року, іншому фігуранту цієї справи було повідомлено про підозру за пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за організацію підроблення та збуту підроблених документів (ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 та ч.3 ст.27, ч.3 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування триває.

СБУ хабар Полтава

