Телефонне шахрайство із вигаданою заставою: суд покарав афериста та його пособника

Житель Бердичева, перебуваючи у СІЗО, організував телефонну шахрайську схему, за якою разом зі спільником виманював у людей гроші.

Бердичівський міськрайонний суд оголосив вирок двом обвинуваченим, які ошукували людей по телефону. Про це повідомили у суді.

Суд визнав одного з фігурантів справи винним у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України). Його спільника визнано винним у пособництві у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 25, ч. 2 ст. 190 КК України).

Основному фігуранту призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, а за сукупністю кримінальних покарань остаточно — 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Його пособника суд засудив до двох років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. За іншими інкримінованими статтями обох фігурантів виправдано через недоведеність.

Як встановлено вироком суду, житель Бердичева 1982 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи під вартою в СІЗО, розробив і реалізував злочинну схему, унаслідок якої незаконно заволодів коштами численних потерпілих. Чоловік телефонував на випадкові номери, представлявся родичем, знайомим або товаришем і просив позичити гроші. Введені в оману люди переказували значні суми на мобільний рахунок.

Згодом до реалізації схеми він залучив спільника, який знімав отримані кошти в банкоматах та передавав їх співмешканці організатора.

Під час судового засідання організатор схеми визнав свою вину за ч. 2 ст. 190 КК України та пояснив, що таким способом намагався зібрати гроші для внесення застави. Його спільник заявив, що не знав про злочинне походження коштів і провини не визнав.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів (справа №711/7048/23).

