РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: 7 людей загинули, в тому числі дві дитини

09:24, 7 березня 2026
Після російського балістичного удару зруйновано під’їзд житлового будинку, під завалами ще можуть перебувати люди.
РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: 7 людей загинули, в тому числі дві дитини
Унаслідок російського ракетного удару по Харкову загинули щонайменше 7 людей, понад 10 дістали поранення, серед них — діти. Під завалами зруйнованого житлового будинку ще можуть перебувати люди, рятувальні служби продовжують пошукові роботи. Про наслідки атаки повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, російська балістична ракета влучила у житловий будинок, унаслідок чого зруйновано під’їзд та пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку.

«З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку», — зазначив Глава держави.

Станом на цей час відомо про сімох загиблих. Понад десять людей поранено, серед постраждалих — діти.

«Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку», — повідомив Президент.

За словами Зеленського, під час цієї атаки Росія застосувала 29 ракет, майже половина з яких — балістичні, а також 480 безпілотників, більшість із них — дрони типу «шахед».

Удари були спрямовані по різних регіонах України. Зокрема, цілями стали об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також залізнична інфраструктура на Житомирщині.

Крім того, пошкодження зафіксовано у Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Сумській та Черкаській областях.

«Всюди, де необхідно, працюють відповідні служби», — наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що на такі атаки має бути відповідна реакція міжнародних партнерів.

«На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист», — підкреслив Президент.

Харків Володимир Зеленський обстріл ракетний удар

