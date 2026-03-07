Чоловіка мобілізували, не розглянувши заяву про відстрочку: суд в Одесі скасував наказ ТЦК

Військовозобов’язаний подав заяву про відстрочку через догляд за хворим батьком, однак його призвали до війська.

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправним призов військовозобов’язаного, якого мобілізували після подання заяви про відстрочку. Суд встановив, що ТЦК не розглянув подану заяву у визначений законом строк, але попри це видав наказ про призов.

Суд підкреслив: до моменту ухвалення рішення комісією територіального центру комплектування та соціальної підтримки за заявою про відстрочку військовозобов’язаний не підлягає призову. У результаті наказ про мобілізацію було скасовано, а ТЦК зобов’язано надати чоловікові відстрочку.

Рішення ухвалено 16 лютого 2026 року у справі №420/35493/25.

Обставини справи

Позивач перебував на військовому обліку у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Раніше ТЦК неодноразово надавав йому відстрочку від призову під час мобілізації на підставі пункту 9 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як особі, що здійснює постійний догляд за хворим батьком.

З матеріалів справи випливає, що чоловік подавав відповідні заяви про відстрочку у 2024–2025 роках (зокрема у жовтні та листопаді 2024 року, а також у лютому і травні 2025 року), і за результатами їх розгляду ТЦК приймав рішення про надання відстрочки.

Термін дії чергової відстрочки закінчився 6 серпня 2025 року. Того ж дня військовозобов’язаний знову подав заяву до ТЦК про її продовження. Заяву зареєстрували у журналі вхідної кореспонденції.

Однак комісія ТЦК цю заяву не розглянула і рішення за нею не ухвалила.

19 вересня 2025 року чоловік прибув до ТЦК, щоб з’ясувати стан розгляду своєї заяви. Утім у цей день службові особи ТЦК не надали йому інформації про результати її розгляду та не видали жодного рішення. Натомість було видано наказ про його призов під час мобілізації та направлення до військової частини.

Після цього військовозобов’язаний звернувся до суду.

Позиція суду

Суд звернув увагу на вимоги законодавства, що регулює порядок надання відстрочки.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, військовозобов’язаний має право подати заяву про відстрочку до ТЦК разом із документами, що підтверджують відповідні підстави.

Таку заяву комісія ТЦК повинна розглянути протягом семи днів з дати її надходження.

Крім того, порядок прямо передбачає: до ухвалення рішення за заявою військовозобов’язаний не підлягає призову під час мобілізації.

У цій справі суд встановив, що:

позивач подав заяву про надання відстрочки 6 серпня 2025 року;

ТЦК не розглянув її та не ухвалив рішення;

попри це 19 вересня 2025 року було видано наказ про призов позивача.

Відповідач не подав відзиву на позов і не спростував викладених обставин.

За висновком суду, на момент ухвалення наказу про мобілізацію ТЦК мав інформацію про подану заяву про відстрочку, тому до прийняття рішення за цією заявою призов позивача був недопустимим.

Таким чином, дії ТЦК щодо мобілізації позивача суд визнав протиправними.

Що вирішив суд

Одеський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК від 19 вересня 2025 року №828 у частині призову позивача на військову службу під час мобілізації; визнав протиправною бездіяльність ТЦК, яка полягала у нерозгляді заяви позивача про відстрочку від 6 серпня 2025 року; зобов’язав ТЦК надати позивачу відстрочку від призову на підставі пункту 9 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Водночас суд відмовив у частині вимог про поновлення позивача на військовому обліку, зазначивши, що на момент розгляду справи немає доказів того, що відповідач не виконає цього обов’язку.

Крім того, з ТЦК на користь позивача стягнуто 2422,40 грн судового збору.

