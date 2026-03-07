Підручник з математики за 450 гривень довів жінку до суду: чим закінчилася справа у Кривому Розі

Покупчиня заявила про заводський брак підручника та вимагала повернути гроші і моральну компенсацію.

Спір через шкільний підручник дійшов до суду у Кривому Розі. Покупчиня заявила, що придбана книга має неякісний перепліт і вимагала повернути кошти та компенсувати моральну шкоду.

Однак Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу встановив, що доказів неналежної якості товару позивачка не надала. Водночас суд нагадав: відповідно до постанови Кабміну друковані видання належної якості не підлягають поверненню.

Обставини справи №216/5194/25

Позивачка звернулася до суду з позовом до фізичної особи-підприємця, який володіє книжковим магазином у Кривому Розі.

За її словами, вона придбала у магазині підручник «Математика 5 клас» вартістю 450 грн. Уже вдома, оглянувши книгу, жінка виявила, на її думку, фабричний брак — неякісний перепліт, а також непроклеєні та нерівномірно склеєні сторінки.

Через два дні після покупки вона звернулася до продавця з вимогою повернути кошти або замінити товар, однак отримала відмову.

Після цього покупчиня звернулася зі скаргою до органу захисту прав споживачів районної у місті ради. Там їй пояснили, що перевірки щодо дотримання законодавства про захист прав споживачів здійснює Держпродспоживслужба.

Надалі жінка двічі направляла продавцю письмові претензії з вимогою усунути недоліки або повернути гроші. Вона також зверталася до Держпродспоживслужби. Однак проведення перевірки було ускладнене через обмеження державного нагляду, запроваджені під час воєнного стану.

Вважаючи, що її права як споживача порушені, позивачка просила суд:

стягнути з продавця 450 грн вартості підручника;

компенсувати 200 грн витрат на листування та копіювання документів;

відшкодувати 2000 грн моральної шкоди, яку вона пояснювала нервовим напруженням, безсонням і переживаннями через необхідність відстоювати свої права.

Позиція відповідача

ФОП у письмових запереченнях зазначив, що під час купівлі покупчиня оглядала підручник і не висловлювала претензій до його якості.

На його думку, книга була належної якості, що він перевірив особисто. Крім того, відповідач послався на постанову Кабінету Міністрів України, відповідно до якої друковані видання належної якості не підлягають поверненню або обміну.

Оцінка суду

Суд нагадав, що Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає право покупця вимагати розірвання договору та повернення коштів лише у разі, якщо в товарі виявлено істотні недоліки, які виникли з вини виробника або продавця.

Водночас відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року друковані видання належної якості не підлягають поверненню.

Ключовим у цій справі стало питання доказів. Згідно з нормами Цивільного процесуального кодексу, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається.

Суд встановив, що позивачка не надала доказів, які б підтверджували:

що підручник дійсно має недоліки;

що ці недоліки є істотними;

що їх неможливо було виявити під час огляду товару в магазині.

Без таких доказів суд дійшов висновку, що твердження про неналежну якість товару ґрунтуються лише на припущеннях.

Крім того, суд послався на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, згідно з якою звернення до суду саме по собі не означає автоматичного задоволення позову — позивач має довести порушення свого права.

Рішення суду

За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову про захист прав споживача, стягнення вартості товару та моральної шкоди.

Водночас суд зазначив, що позивачка була звільнена від сплати судового збору як споживач. Тому судовий збір підлягає компенсації за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

