  1. У світі

У Японії відкриють школу, де всі викладачі — аніме-персонажі

11:18, 7 березня 2026
За аніме-образами стоятимуть справжні вчителі, які дистанційно навчатимуть учнів.
У Японії незабаром запрацює приватна онлайн-школа, в якій викладачі проводитимуть заняття у вигляді анімованих персонажів. Усі педагоги використовуватимуть анімаційні аватари у стилі аніме, приховуючи свої справжні обличчя під час уроків.

Йдеться про онлайн-школу в Токіо, де учнів готуватимуть до складання шкільних та університетських іспитів. Попри незвичний формат, за аніме-образами стоятимуть реальні викладачі, які працюватимуть із учнями дистанційно. Про це повідомляє Futurism.

За задумом авторів проєкту, такий формат має привернути увагу підлітків, які захоплюються аніме, мангою або стримерами та часто відчувають парасоційну прив’язаність до улюблених персонажів.

Розробники вважають, що знайомий стиль аніме може зробити навчання цікавішим і більш комфортним для школярів.

Аніме-аватари допомагатимуть учням поглиблювати знання з основних шкільних дисциплін, зокрема:

  • математики
  • фізики
  • хімії
  • історії
  • географії

Наразі розробники ще не уточнили, чи будуть викладачі проводити індивідуальні заняття, чи основний формат навчання передбачатиме лекції для груп студентів.

Попри інтерес до ідеї, частина експертів ставиться до неї скептично. Критики вважають, що не всі учні зможуть серйозно сприймати заняття з викладачами-аватарами.

Водночас прихильники проєкту переконані: поєднання освіти та популярної культури може стати новим форматом дистанційного навчання, який краще відповідає інтересам сучасних підлітків.

Японія школа

