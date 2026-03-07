  1. В Україні

Як правильно підготувати статут громадської організації: основні вимоги та типові помилки

12:30, 7 березня 2026
Які вимоги до статуту громадської організації встановлює законодавство.
Статут є основним документом громадської організації, який визначає правила її діяльності, структуру управління та взаємодію між членами. Від того, наскільки правильно і чітко прописані положення статуту, залежить подальша робота об’єднання та успішне проходження державної реєстрації.

Про це нагадали в Управлінні державної реєстрації Хмельницького міжрегіонального управління Мін’юсту, пояснивши, які обов’язкові відомості має містити статут громадського об’єднання відповідно до законодавства України.

Що обов’язково має містити статут громадської організації

Згідно з вимогами законодавства, статут громадського об’єднання повинен включати низку ключових положень.

Зокрема, у документі мають бути зазначені:

  • найменування організації — повне та, за наявності, скорочене;
  • мета та напрями діяльності — чітко визначені цілі створення громадського об’єднання;
  • порядок членства — умови вступу та виходу з організації, а також права і обов’язки її членів;
  • система управління — повноваження керівника, вищого органу та інших керівних органів, порядок їх формування і строк повноважень;
  • процедура прийняття рішень, у тому числі можливість проведення дистанційних засідань;
  • порядок звітування керівних органів перед членами організації;
  • механізм оскарження рішень органів управління;
  • фінансові питання — джерела надходжень, порядок використання коштів і майна;
  • порядок створення відокремлених підрозділів, якщо вони передбачені;
  • процедура внесення змін до статуту;
  • порядок припинення діяльності організації — зокрема саморозпуск або реорганізація та використання майна після цього (для громадських об’єднань зі статусом юридичної особи).

Додаткові положення у статуті

У Міністерстві юстиції наголошують, що статут може містити й інші положення, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

Водночас для громадських об’єднань без статусу юридичної особи частина вимог може не застосовуватися. Зокрема, це стосується положень щодо звітування керівних органів, оскарження їхніх рішень, а також визначення джерел надходжень і порядку використання коштів та майна.

Найпоширеніші помилки під час підготовки статуту

У Мін’юсті також звертають увагу на типові помилки, які часто призводять до проблем під час державної реєстрації громадських організацій.

Серед них:

  • невідповідність найменування організації вимогам законодавства;
  • відсутність визначених строків обрання та повноважень органів управління;
  • відсутність процедури оскарження рішень керівних органів;
  • неправильно визначений порядок припинення діяльності організації.

У відомстві радять уважно перевіряти статут перед поданням документів на державну реєстрацію, адже саме цей документ визначає правові засади діяльності громадської організації.

