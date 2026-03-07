На Тайвані студент помер після чотирьох днів безперервної гри за комп’ютером

Хлопець грав у комп’ютер чотири дні і три ночі поспіль, після чого у нього стався крововилив у мозок.

На Тайвані студент після кількох днів безперервної гри за комп’ютером пережив крововилив у мозок, а через кілька місяців помер. Про це повідомляє Oddity Central.

За інформацією видання, під час канікул молодий чоловік майже весь час проводив за комп’ютером. Протягом чотирьох днів і трьох ночей він безперервно грав, роблячи короткі перерви лише для їжі та відвідування туалету.

Після цього студент раптово втратив свідомість. Його госпіталізували до лікарні, де медики діагностували розрив мозкової артерії, що спричинив сильний крововилив.

Лікарі провели екстрену операцію, однак стан пацієнта залишався критичним. Протягом кількох місяців юнак перебував на апараті життєзабезпечення, також йому вводили препарати для підтримання артеріального тиску.

Родина сподівалася, що студент прийде до тями, однак згодом було ухвалено рішення відключити його від медичного обладнання.

Медики наголошують, що крововилив у мозок може траплятися не лише у людей похилого віку. За їх словами, перевтома, хронічне недосипання та шкідливі звички можуть послаблювати судини й підвищувати ризик їхнього розриву.

