  1. У світі

На Тайвані студент помер після чотирьох днів безперервної гри за комп’ютером

13:42, 7 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопець грав у комп’ютер чотири дні і три ночі поспіль, після чого у нього стався крововилив у мозок.
На Тайвані студент помер після чотирьох днів безперервної гри за комп’ютером
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Тайвані студент після кількох днів безперервної гри за комп’ютером пережив крововилив у мозок, а через кілька місяців помер. Про це повідомляє Oddity Central.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За інформацією видання, під час канікул молодий чоловік майже весь час проводив за комп’ютером. Протягом чотирьох днів і трьох ночей він безперервно грав, роблячи короткі перерви лише для їжі та відвідування туалету.

Після цього студент раптово втратив свідомість. Його госпіталізували до лікарні, де медики діагностували розрив мозкової артерії, що спричинив сильний крововилив.

Лікарі провели екстрену операцію, однак стан пацієнта залишався критичним. Протягом кількох місяців юнак перебував на апараті життєзабезпечення, також йому вводили препарати для підтримання артеріального тиску.

Родина сподівалася, що студент прийде до тями, однак згодом було ухвалено рішення відключити його від медичного обладнання.

Медики наголошують, що крововилив у мозок може траплятися не лише у людей похилого віку. За їх словами, перевтома, хронічне недосипання та шкідливі звички можуть послаблювати судини й підвищувати ризик їхнього розриву.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Звільненим зі строкової військової служби будуть платити матеріальну допомогу: рішення Уряду

Уряд визначив механізм виплати матеріальної допомоги особам, які завершили строкову військову службу.

Справа Simoncini v. San Marino: ЄСПЛ визнав, що зворотна дія закону при звільненні судді порушує Конвенцію

Ретроспективне законодавство, яке скасувало призначення судді на посаду, ЄСПЛ назвав несумісним з принципами справедливого суду та повагою до приватного життя.

Pro bono, ОВДП та банківська лояльність для переміщених осіб: нові співбесіди на шляху до ВАКС

Дванадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]