На Тайване студент умер после четырех дней непрерывной игры за компьютером

Парень играл в компьютер четыре дня и три ночи подряд, после чего у него произошло кровоизлияние в мозг.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Тайване студент после нескольких дней непрерывной игры за компьютером перенес кровоизлияние в мозг, а через несколько месяцев умер. Об этом сообщает Oddity Central.

По информации издания, во время каникул молодой человек почти все время проводил за компьютером. В течение четырех дней и трех ночей он непрерывно играл, делая короткие перерывы только для еды и посещения туалета.

После этого студент внезапно потерял сознание. Его госпитализировали в больницу, где медики диагностировали разрыв мозговой артерии, который вызвал сильное кровоизлияние.

Врачи провели экстренную операцию, однако состояние пациента оставалось критическим. В течение нескольких месяцев юноша находился на аппарате жизнеобеспечения, также ему вводили препараты для поддержания артериального давления.

Семья надеялась, что студент придет в сознание, однако впоследствии было принято решение отключить его от медицинского оборудования.

Медики подчеркивают, что кровоизлияние в мозг может происходить не только у пожилых людей. По их словам, переутомление, хроническое недосыпание и вредные привычки могут ослаблять сосуды и повышать риск их разрыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.