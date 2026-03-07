  1. В Украине

Невыплата зарплаты, нарушение договора или моббинг: когда для увольнения требуется решение суда

14:37, 7 марта 2026
В каких случаях работнику достаточно заявления об увольнении, а когда нарушение со стороны работодателя должно быть подтверждено судом.
Работник может расторгнуть трудовой договор в определенный им срок, если работодатель нарушает трудовое законодательство или условия договора. Однако судебное решение требуется не во всех случаях.

В Восточном межрегиональном управлении Гоструда пояснили, когда именно для увольнения по части третьей статьи 38 Кодекса законов о труде Украины необходимо подтверждение суда.

Когда работник может уволиться в определенный им срок

В соответствии с частью третьей статьи 38 КЗоТ Украины, работник имеет право уволиться по собственному желанию в срок, который определяет самостоятельно, если работодатель:

  • не выполняет законодательство о труде;
  • не выполняет условия коллективного или трудового договора;
  • совершает моббинг (травлю) в отношении работника или не принимает меры для его прекращения.

Эта норма позволяет работнику не отрабатывать двухнедельный срок предупреждения, если имеются соответствующие основания.

Нарушение трудового законодательства

Первым основанием для увольнения может быть невыполнение работодателем требований трудового законодательства.

Например, речь идет о таких нарушениях:

  • невыплата заработной платы;
  • непредоставление средств индивидуальной защиты;
  • непредоставление дополнительных отпусков работникам, которые работают в тяжелых или вредных условиях.

В таких случаях судебное решение для увольнения не является обязательным.

Нарушение условий трудового или коллективного договора

Вторым основанием может быть невыполнение работодателем условий договоров.

В частности, это может касаться:

  • невыплаты доплат или надбавок, предусмотренных коллективным договором;
  • необеспечения работника оборудованием, инструментами или надлежащим рабочим местом, если это предусмотрено трудовым договором.

В таких ситуациях также не требуется предварительное решение суда для увольнения.

Когда судебное решение является обязательным

Судебное подтверждение требуется только в случае, когда работник увольняется из-за моббинга (травли) со стороны работодателя или из-за того, что работодатель не принял меры для его прекращения.

В такой ситуации факт нарушения должен быть подтвержден судебным решением, вступившим в законную силу.

