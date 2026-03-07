Достаточно ли 13 лет отсутствия матери и ее согласия для лишения родительских прав — суд в Одесской области ответил «нет»

Несмотря на многолетнее отсутствие матери в жизни сына и ее согласие на лишение прав, суд не увидел исключительных оснований для разрыва правовой связи между ними.

Можно ли лишить мать родительских прав только потому, что она годами не общается с ребенком? Саратский районный суд Одесской области рассмотрел именно такое дело — отец просил юридически разорвать связь между сыном и его матерью, которая, по его словам, почти не участвует в жизни мальчика.

При этом сама женщина не возражала против иска и письменно сообщила суду, что соглашается на лишение ее родительских прав.

Ребенок фактически вырос с отцом и его супругой, которая принимает активное участие в воспитании. В то же время сам факт длительного отсутствия матери в жизни сына суд не признал достаточным основанием для лишения ее родительских прав.

Суд пришел к выводу, что представленные доказательства не подтверждают наличия исключительных обстоятельств, которые могли бы оправдать разрыв правовой связи между ребенком и матерью. Вместе с тем суд предупредил мать о необходимости изменить отношение к выполнению родительских обязанностей и возложил на орган опеки и попечительства контроль за их выполнением.

Обстоятельства дела №523/13864/24

Отец несовершеннолетнего обратился с иском о лишении матери родительских прав. Ребенок родился во время их совместного проживания без регистрации брака. По словам мужчины, примерно 13 лет назад мать ушла из семьи и с тех пор фактически не участвует в жизни сына.

Истец указывал, что сын постоянно проживает вместе с ним. В 2019 году он вступил в брак, и сейчас ребенка вместе воспитывают отец и его супруга. Они обеспечивают мальчика материально, занимаются его обучением и лечением.

Отец утверждал, что мать:

не навещает ребенка и не интересуется его жизнью;

не участвует в воспитании и материальном обеспечении;

не поддерживает регулярной связи с сыном;

не появляется в школе и не участвует в решении вопросов, связанных с обучением.

Также истец отмечал, что из-за отсутствия контакта с матерью возникают трудности с оформлением документов, в частности относительно выезда ребенка за границу.

Несовершеннолетний во время рассмотрения дела подтвердил, что проживает с отцом и фактически не общается с матерью уже несколько лет. Он также поддержал иск отца.

Орган опеки и попечительства Пересыпской районной администрации Одесского городского совета после обследования условий проживания семьи пришел к выводу о целесообразности лишения матери родительских прав.

В то же время ответчица в судебные заседания не являлась, однако подала заявление о признании иска и сообщила, что не возражает против лишения ее родительских прав.

Оценка суда

Суд обратил внимание, что лишение родительских прав является исключительной мерой, которая допускается только в случае доказанности виновного поведения родителей и сознательного уклонения от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Суд сослался на положения статьи 164 Семейного кодекса Украины и практику Верховного Суда, согласно которым уклонение от выполнения родительских обязанностей должно быть подтверждено надлежащими доказательствами и свидетельствовать о сознательном пренебрежении интересами ребенка.

Оценивая доказательства, суд установил, что:

мать ранее поддерживала определенные контакты с ребенком, в частности проводила с ним время в первые годы жизни и периодически общалась позже;

доказательств насилия или опасного поведения со стороны матери не представлено;

отсутствуют подтвержденные данные о привлечении ответчицы к административной или уголовной ответственности;

утверждения о возможных проблемах со здоровьем или злоупотреблении алкоголем не подтверждены медицинскими документами.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что в заключении органа опеки и попечительства отсутствует полный анализ поведения матери и ее взаимоотношений с ребенком. В частности, орган не получил личных объяснений ответчицы и не выяснил обстоятельства конфликта между родителями.

Суд также учел, что сама ответчица в телефонном разговоре с органом опеки сообщала о препятствиях в общении с сыном со стороны отца.

Отдельно суд подчеркнул, что само по себе признание иска ответчиком не является основанием для лишения родительских прав, поскольку отказ родителей от ребенка противоречит закону и интересам самого ребенка.

Вывод

Суд пришел к выводу, что по делу не доказано наличие исключительных обстоятельств, которые оправдывали бы разрыв семейной связи между матерью и сыном. В связи с этим лишение родительских прав было бы преждевременным.

В результате Саратский районный суд Одесской области:

отказал в удовлетворении иска о лишении матери родительских прав;

предупредил ответчицу о необходимости изменить отношение к выполнению родительских обязанностей;

возложил на орган опеки и попечительства контроль за выполнением ею этих обязанностей.

Суд также отметил, что лишение родительских прав является крайней мерой и применяется только при наличии убедительных доказательств того, что поведение родителей представляет реальную угрозу для ребенка или его развития.

Решение может быть обжаловано в апелляции.

