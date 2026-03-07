Мужчина с судимостью за убийство требовал от ТЦК исключения из воинского учета – что решил суд

Хмельницкий окружной админсуд отказал в исключении из воинского учета осужденного за особо тяжкое преступление.

Хмельницкий окружной административный суд решением от 2 марта 2026 года отказал в удовлетворении иска военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправной бездеятельности по невнесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений об исключении из воинского учета и обязательства повторно рассмотреть заявление.

Обстоятельства дела № 560/10779/25

Истец осужден 30 апреля 2004 года Апелляционным судом Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества за совершение особо тяжких преступлений по ст.ст. 115 ч. 2, 187 ч. 4, 70 УК Украины.

Отбывал наказание с 9 января 2004 года по 11 июля 2016 года.

25 июля 2016 года подал в ТЦК и СП заявление об исключении из воинского учета на основании п. 6 ч. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» (редакция, действовавшая на тот момент), которая предусматривала исключение лиц, ранее осужденных к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

16 мая 2025 года обратился с новым заявлением, в котором просил внести в Реестр сведения об исключении из воинского учета, предоставить информацию о внесении таких сведений и VIN-код в подтверждение.

23 мая 2025 года ТЦК и СП отказал в удовлетворении заявления письмом № 2/3592, сославшись на изменение редакции ч. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» Законом Украины от 11.04.2024 № 3633-IX (действующим с 18.05.2024), которая исключила основание для исключения в связи с предыдущим осуждением за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Истец считал бездействие ТЦК и СП противоправным и просил обязать повторно рассмотреть заявление от 16.05.2025 года.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска полностью.

Установил, что на момент обращения истца (16.05.2025) действовала редакция ч. 6 ст. 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» после внесения изменений Законом № 3633-IX, которая не предусматривает исключение из воинского учета в связи с предыдущим осуждением к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Факт осуждения в 2004 году не создает права на исключение, которое сохраняется после изменения закона, поскольку соответствующее решение ТЦК и СП не было принято в период действия старой редакции нормы.

Ответ ТЦК и СП от 23.05.2025 № 2/3592 является индивидуальным актом (решением), который содержит правовую аргументацию и соответствует действующему законодательству.

При отсутствии оснований для исключения из воинского учета в соответствии с действующей редакцией закона не возникла обязанность вносить соответствующие сведения в Реестр, а следовательно, невнесение таких сведений не является противоправным бездействием.

Обязательства повторно рассмотреть заявление и принять другое решение отсутствуют, поскольку действующее законодательство не предусматривает такой оценки обстоятельств.

Судебные расходы распределению не подлежат.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возврата апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Решение может быть обжаловано в Седьмой апелляционный административный суд в течение тридцати дней со дня составления полного судебного решения.

