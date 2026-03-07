Как подать декларацию о доходах онлайн – объяснение ГНС
Подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно онлайн за несколько минут без очередей и бумажных документов. Для этого доступны сервисы Электронного кабинета, которые позволяют заполнить и отправить декларацию через интернет. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Автоматическое заполнение данных
В частной части Электронного кабинета работает функция подачи Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в разделе «Налоговая декларация» режима «ЭК для граждан».
Система автоматически подтягивает часть информации из государственных реестров, в частности данные о доходах и имуществе. Это позволяет сократить время заполнения, уменьшить риск ошибок и упростить проверку внесенной информации.
После формирования декларации ее можно сразу отправить в налоговую вместе со сканированными копиями подтверждающих документов. Такой формат особенно удобен для граждан, которые оформляют налоговую скидку и должны приложить соответствующие документы.
Подача через мобильное приложение
Подать декларацию также можно через мобильное приложение «Моя налоговая».
В приложении доступны функции авторизации с помощью электронной подписи, заполнения и проверки декларации, а также ее подачи онлайн в несколько кликов. Такой формат удобен для тех, кто не работает с компьютером и пользуется смартфоном.
Что нужно для подачи
Для пользования электронными сервисами необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Она нужна для авторизации в системе и подписания документов онлайн.
Альтернативные способы
Граждане, которые не пользуются цифровыми сервисами, могут подать декларацию традиционными способами — лично или через уполномоченное лицо, а также отправить ее по почте с уведомлением о вручении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.