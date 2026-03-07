  1. В Украине

Как подать декларацию о доходах онлайн – объяснение ГНС

15:13, 7 марта 2026
Электронные сервисы позволяют автоматически заполнить часть данных и отправить документ без посещения налоговой.
Фото: km.tax.gov.ua
Подать налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно онлайн за несколько минут без очередей и бумажных документов. Для этого доступны сервисы Электронного кабинета, которые позволяют заполнить и отправить декларацию через интернет. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Автоматическое заполнение данных

В частной части Электронного кабинета работает функция подачи Налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах в разделе «Налоговая декларация» режима «ЭК для граждан».

Система автоматически подтягивает часть информации из государственных реестров, в частности данные о доходах и имуществе. Это позволяет сократить время заполнения, уменьшить риск ошибок и упростить проверку внесенной информации.

После формирования декларации ее можно сразу отправить в налоговую вместе со сканированными копиями подтверждающих документов. Такой формат особенно удобен для граждан, которые оформляют налоговую скидку и должны приложить соответствующие документы.

Подача через мобильное приложение

Подать декларацию также можно через мобильное приложение «Моя налоговая».

В приложении доступны функции авторизации с помощью электронной подписи, заполнения и проверки декларации, а также ее подачи онлайн в несколько кликов. Такой формат удобен для тех, кто не работает с компьютером и пользуется смартфоном.

Что нужно для подачи

Для пользования электронными сервисами необходимо иметь квалифицированную электронную подпись. Она нужна для авторизации в системе и подписания документов онлайн.

Альтернативные способы

Граждане, которые не пользуются цифровыми сервисами, могут подать декларацию традиционными способами — лично или через уполномоченное лицо, а также отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

налоговая налоги

Лента новостей

Блоги
Публикации
