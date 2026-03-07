Госслужащий получает денежную помощь при выходе на пенсию — начисляется ли ЕСВ

Денежная помощь, которую государственный служащий получает при выходе на пенсию, не включается в базу начисления единого взноса.

Денежная помощь, которую государственный служащий получает при выходе на пенсию, не является базой для начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такое разъяснение следует из норм законодательства относительно определения базы начисления единого взноса.

Базу начисления ЕСВ определяет статья 7 Закона от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

В то же время законодательством предусмотрен перечень выплат, на которые единый взнос не начисляется. Такой перечень утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22 декабря 2010 года №1170.

Какие выплаты не являются базой для ЕСВ

К указанному перечню отнесена единовременная помощь работникам, которые выходят на пенсию в соответствии с законодательством или коллективными договорами.

В частности, это касается:

денежной помощи государственным служащим;

выплат научным и научно-педагогическим работникам;

помощи военнослужащим при увольнении со службы.

Эти выплаты прямо определены пунктом 2 раздела I Перечня, утвержденного постановлением Кабмина №1170.

Таким образом, денежная помощь, которую государственному служащему выплачивают при выходе на пенсию, не включается в базу начисления ЕСВ. Соответственно работодатель не обязан начислять и уплачивать единый взнос с такой выплаты.

