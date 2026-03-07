Можно ли оформить больничный на время реабилитации ребенка с инвалидностью — ответ Гоструда

Условия оформления листка нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Родители или опекуны детей с инвалидностью имеют право оформить листок временной нетрудоспособности на весь период реабилитации ребенка. Для этого не обязательно, чтобы ребенок имел подгруппу А инвалидности. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.

Можно ли оформить больничный по уходу за ребенком с инвалидностью

Действующее законодательство гарантирует право на помощь по временной нетрудоспособности для ухода за ребенком с инвалидностью на весь период прохождения реабилитации.

Такие выплаты осуществляются в форме страховых выплат, которые компенсируют потерю заработной платы работника.

Помощь предоставляется на весь период реабилитации, включая время, необходимое для проезда к месту лечения и обратно.

Кто имеет право на больничный

Право на оформление листка нетрудоспособности имеют родители или другие законные представители, если:

ребенок имеет статус ребенка с инвалидностью;

его возраст — до 18 лет;

имеется заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постороннего ухода.

В Гоструда подчеркивают: отсутствие у ребенка подгруппы А инвалидности не является препятствием для оформления больничного.

Как оформить листок нетрудоспособности

Чтобы получить помощь по временной нетрудоспособности, родителям необходимо выполнить несколько шагов:

Получить заключение ВКК

Необходимо обратиться в медицинское учреждение, где ребенок состоит на учете, чтобы получить заключение о необходимости постороннего ухода.

Подготовить документы по индивидуальной программе реабилитации (ИПР)

ИПР является обязательным документом, который определяет объем и продолжительность реабилитационных мероприятий.

Получить электронное медицинское заключение

Лечащий врач формирует электронное медицинское заключение в категории «Уход за больным ребенком» на срок, определенный программой реабилитации.

Какие законы регулируют этот вопрос

Право на такие выплаты предусмотрено:

Законом Украины №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;

Приказом Минздрава №1066, который регулирует порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

В соответствии с этими нормами, заключение врачебно-консультативной комиссии является законным основанием для выдачи листка нетрудоспособности.

Ребенок с инвалидностью подгруппы А имеет исключительно высокую степень утраты здоровья, нуждается в постоянном постороннем уходе и не способен к самообслуживанию. В то же время наличие такой подгруппы не является обязательным условием для получения больничного по уходу во время реабилитации.

