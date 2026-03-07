Можно ли оформить больничный на время реабилитации ребенка с инвалидностью — ответ Гоструда
Родители или опекуны детей с инвалидностью имеют право оформить листок временной нетрудоспособности на весь период реабилитации ребенка. Для этого не обязательно, чтобы ребенок имел подгруппу А инвалидности. Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда.
Можно ли оформить больничный по уходу за ребенком с инвалидностью
Действующее законодательство гарантирует право на помощь по временной нетрудоспособности для ухода за ребенком с инвалидностью на весь период прохождения реабилитации.
Такие выплаты осуществляются в форме страховых выплат, которые компенсируют потерю заработной платы работника.
Помощь предоставляется на весь период реабилитации, включая время, необходимое для проезда к месту лечения и обратно.
Кто имеет право на больничный
Право на оформление листка нетрудоспособности имеют родители или другие законные представители, если:
- ребенок имеет статус ребенка с инвалидностью;
- его возраст — до 18 лет;
- имеется заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постороннего ухода.
В Гоструда подчеркивают: отсутствие у ребенка подгруппы А инвалидности не является препятствием для оформления больничного.
Как оформить листок нетрудоспособности
Чтобы получить помощь по временной нетрудоспособности, родителям необходимо выполнить несколько шагов:
- Получить заключение ВКК
Необходимо обратиться в медицинское учреждение, где ребенок состоит на учете, чтобы получить заключение о необходимости постороннего ухода.
- Подготовить документы по индивидуальной программе реабилитации (ИПР)
ИПР является обязательным документом, который определяет объем и продолжительность реабилитационных мероприятий.
- Получить электронное медицинское заключение
Лечащий врач формирует электронное медицинское заключение в категории «Уход за больным ребенком» на срок, определенный программой реабилитации.
Какие законы регулируют этот вопрос
Право на такие выплаты предусмотрено:
- Законом Украины №1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»;
- Приказом Минздрава №1066, который регулирует порядок формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
В соответствии с этими нормами, заключение врачебно-консультативной комиссии является законным основанием для выдачи листка нетрудоспособности.
Ребенок с инвалидностью подгруппы А имеет исключительно высокую степень утраты здоровья, нуждается в постоянном постороннем уходе и не способен к самообслуживанию. В то же время наличие такой подгруппы не является обязательным условием для получения больничного по уходу во время реабилитации.
