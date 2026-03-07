Превентивная реструктуризация: как бизнес может избежать банкротства
В Украине действует механизм поддержки предприятий, которые оказались под угрозой финансовых трудностей. Речь идет о процедуре превентивной реструктуризации, которая позволяет бизнесу стабилизировать деятельность и выполнить обязательства перед кредиторами еще до наступления неплатежеспособности. Об этом сообщили в Минюсте.
Что такое превентивная реструктуризация
Превентивная реструктуризация — это комплекс мер, направленных на предотвращение банкротства предприятия. Речь идет об организационных, управленческих, финансовых, инвестиционных, технических и правовых шагах, которые помогают стабилизировать деятельность должника.
Процедуру ввели после принятия Закона Украины №3985-IX от 19 сентября 2024 года. Документ имплементирует Директиву Европейского парламента и Совета ЕС 2019/1023 и дополняет Кодекс Украины по процедурам банкротства отдельной книгой, которая регулирует проведение превентивной реструктуризации.
Такой механизм дает предприятиям возможность восстановить финансовую стабильность и избежать процедуры банкротства.
Что предусматривает процедура
Превентивная реструктуризация может включать изменение структуры активов или обязательств предприятия, пересмотр условий их выполнения, а также другие операционные изменения, необходимые для стабилизации работы бизнеса.
Все меры проводятся в соответствии с утвержденным планом превентивной реструктуризации.
Порядок проведения процедуры определен статьями 33-1 — 33-29 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
Как подать заявление в суд
Чтобы начать процедуру, должник должен подать заявление в хозяйственный суд. Требования к такому обращению определены статьей 33-4 Кодекса.
В заявлении необходимо указать:
- наименование хозяйственного суда;
- данные о должнике (название, местонахождение, идентификационный код или регистрационные данные ФОП);
- информацию об органе или субъекте, который управляет государственным имуществом должника;
- обстоятельства, свидетельствующие о неплатежеспособности или угрозе ее наступления;
- сведения о кандидатуре администратора превентивной реструктуризации (если это предусмотрено законом);
- подтверждение, что в течение года в отношении должника такая процедура не применялась;
- перечень документов, которые прилагаются к заявлению.
Какие документы нужно добавить
К заявлению также необходимо приложить:
- решение высшего органа управления должника об инициировании процедуры;
- подтверждение уплаты судебного сбора (в случаях, предусмотренных законом);
- договор с арбитражным управляющим о выполнении полномочий администратора (при необходимости);
- план или концепцию превентивной реструктуризации;
- годовую финансовую отчетность за последние три года;
- доказательства направления плана или концепции кредиторам.
В Министерстве юстиции подчеркивают, что превентивная реструктуризация может стать эффективным инструментом для бизнеса, который позволяет своевременно урегулировать финансовые проблемы и избежать банкротства.
