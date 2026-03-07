  1. В Украине

Превентивная реструктуризация: как бизнес может избежать банкротства

10:01, 7 марта 2026
Процедура позволяет компаниям урегулировать финансовые трудности и выполнить обязательства перед кредиторами.
В Украине действует механизм поддержки предприятий, которые оказались под угрозой финансовых трудностей. Речь идет о процедуре превентивной реструктуризации, которая позволяет бизнесу стабилизировать деятельность и выполнить обязательства перед кредиторами еще до наступления неплатежеспособности. Об этом сообщили в Минюсте.

Что такое превентивная реструктуризация

Превентивная реструктуризация — это комплекс мер, направленных на предотвращение банкротства предприятия. Речь идет об организационных, управленческих, финансовых, инвестиционных, технических и правовых шагах, которые помогают стабилизировать деятельность должника.

Процедуру ввели после принятия Закона Украины №3985-IX от 19 сентября 2024 года. Документ имплементирует Директиву Европейского парламента и Совета ЕС 2019/1023 и дополняет Кодекс Украины по процедурам банкротства отдельной книгой, которая регулирует проведение превентивной реструктуризации.

Такой механизм дает предприятиям возможность восстановить финансовую стабильность и избежать процедуры банкротства.

Что предусматривает процедура

Превентивная реструктуризация может включать изменение структуры активов или обязательств предприятия, пересмотр условий их выполнения, а также другие операционные изменения, необходимые для стабилизации работы бизнеса.

Все меры проводятся в соответствии с утвержденным планом превентивной реструктуризации.

Порядок проведения процедуры определен статьями 33-1 — 33-29 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как подать заявление в суд

Чтобы начать процедуру, должник должен подать заявление в хозяйственный суд. Требования к такому обращению определены статьей 33-4 Кодекса.

В заявлении необходимо указать:

  • наименование хозяйственного суда;
  • данные о должнике (название, местонахождение, идентификационный код или регистрационные данные ФОП);
  • информацию об органе или субъекте, который управляет государственным имуществом должника;
  • обстоятельства, свидетельствующие о неплатежеспособности или угрозе ее наступления;
  • сведения о кандидатуре администратора превентивной реструктуризации (если это предусмотрено законом);
  • подтверждение, что в течение года в отношении должника такая процедура не применялась;
  • перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Какие документы нужно добавить

К заявлению также необходимо приложить:

  • решение высшего органа управления должника об инициировании процедуры;
  • подтверждение уплаты судебного сбора (в случаях, предусмотренных законом);
  • договор с арбитражным управляющим о выполнении полномочий администратора (при необходимости);
  • план или концепцию превентивной реструктуризации;
  • годовую финансовую отчетность за последние три года;
  • доказательства направления плана или концепции кредиторам.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что превентивная реструктуризация может стать эффективным инструментом для бизнеса, который позволяет своевременно урегулировать финансовые проблемы и избежать банкротства.

бизнес минюст предприниматель Министерство юстиции Украины банкротство

