Превентивная реструктуризация: как бизнес может избежать банкротства

Процедура позволяет компаниям урегулировать финансовые трудности и выполнить обязательства перед кредиторами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине действует механизм поддержки предприятий, которые оказались под угрозой финансовых трудностей. Речь идет о процедуре превентивной реструктуризации, которая позволяет бизнесу стабилизировать деятельность и выполнить обязательства перед кредиторами еще до наступления неплатежеспособности. Об этом сообщили в Минюсте.

Что такое превентивная реструктуризация

Превентивная реструктуризация — это комплекс мер, направленных на предотвращение банкротства предприятия. Речь идет об организационных, управленческих, финансовых, инвестиционных, технических и правовых шагах, которые помогают стабилизировать деятельность должника.

Процедуру ввели после принятия Закона Украины №3985-IX от 19 сентября 2024 года. Документ имплементирует Директиву Европейского парламента и Совета ЕС 2019/1023 и дополняет Кодекс Украины по процедурам банкротства отдельной книгой, которая регулирует проведение превентивной реструктуризации.

Такой механизм дает предприятиям возможность восстановить финансовую стабильность и избежать процедуры банкротства.

Что предусматривает процедура

Превентивная реструктуризация может включать изменение структуры активов или обязательств предприятия, пересмотр условий их выполнения, а также другие операционные изменения, необходимые для стабилизации работы бизнеса.

Все меры проводятся в соответствии с утвержденным планом превентивной реструктуризации.

Порядок проведения процедуры определен статьями 33-1 — 33-29 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Как подать заявление в суд

Чтобы начать процедуру, должник должен подать заявление в хозяйственный суд. Требования к такому обращению определены статьей 33-4 Кодекса.

В заявлении необходимо указать:

наименование хозяйственного суда;

данные о должнике (название, местонахождение, идентификационный код или регистрационные данные ФОП);

информацию об органе или субъекте, который управляет государственным имуществом должника;

обстоятельства, свидетельствующие о неплатежеспособности или угрозе ее наступления;

сведения о кандидатуре администратора превентивной реструктуризации (если это предусмотрено законом);

подтверждение, что в течение года в отношении должника такая процедура не применялась;

перечень документов, которые прилагаются к заявлению.

Какие документы нужно добавить

К заявлению также необходимо приложить:

решение высшего органа управления должника об инициировании процедуры;

подтверждение уплаты судебного сбора (в случаях, предусмотренных законом);

договор с арбитражным управляющим о выполнении полномочий администратора (при необходимости);

план или концепцию превентивной реструктуризации;

годовую финансовую отчетность за последние три года;

доказательства направления плана или концепции кредиторам.

В Министерстве юстиции подчеркивают, что превентивная реструктуризация может стать эффективным инструментом для бизнеса, который позволяет своевременно урегулировать финансовые проблемы и избежать банкротства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.