Учебник по математике за 450 гривен довел женщину до суда: чем закончилась дело в Кривом Роге

Спор из-за школьного учебника дошел до суда в Кривом Роге. Покупательница заявила, что приобретенная книга имеет некачественный переплет и требовала вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

Однако Центрально-Городской районный суд Кривого Рога установил, что доказательств ненадлежащего качества товара истец не предоставила. В то же время суд напомнил: в соответствии с постановлением Кабинета Министров печатные издания надлежащего качества возврату не подлежат.

Обстоятельства дела №216/5194/25

Истец обратилась в суд с иском к физическому лицу-предпринимателю, который владеет книжным магазином в Кривом Роге.

По ее словам, она приобрела в магазине учебник «Математика 5 класс» стоимостью 450 грн. Уже дома, осмотрев книгу, женщина обнаружила, по ее мнению, заводской брак — некачественный переплет, а также непроклеенные и неравномерно склеенные страницы.

Через два дня после покупки она обратилась к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар, однако получила отказ.

После этого покупательница обратилась с жалобой в орган защиты прав потребителей районного в городе совета. Там ей объяснили, что проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей осуществляет Госпродпотребслужба.

В дальнейшем женщина дважды направляла продавцу письменные претензии с требованием устранить недостатки или вернуть деньги. Она также обращалась в Госпродпотребслужбу. Однако проведение проверки было осложнено из-за ограничений государственного надзора, введенных во время военного положения.

Считая, что ее права как потребителя нарушены, истец просила суд:

взыскать с продавца 450 грн стоимости учебника;

компенсировать 200 грн расходов на переписку и копирование документов;

возместить 2000 грн морального вреда, который она объясняла нервным напряжением, бессонницей и переживаниями из-за необходимости отстаивать свои права.

Позиция ответчика

ФОП в письменных возражениях указал, что при покупке покупательница осматривала учебник и не высказывала претензий к его качеству.

По его мнению, книга была надлежащего качества, что он проверил лично. Кроме того, ответчик сослался на постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому печатные издания надлежащего качества возврату или обмену не подлежат.

Оценка суда

Суд напомнил, что Закон Украины «О защите прав потребителей» предусматривает право покупателя требовать расторжения договора и возврата средств лишь в случае, если в товаре обнаружены существенные недостатки, возникшие по вине производителя или продавца.

В то же время в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №172 от 19 марта 1994 года печатные издания надлежащего качества возврату не подлежат.

Ключевым в этом деле стал вопрос доказательств. Согласно нормам Гражданского процессуального кодекса каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается.

Суд установил, что истец не предоставила доказательств, которые бы подтверждали:

что учебник действительно имеет недостатки;

что эти недостатки являются существенными;

что их невозможно было выявить при осмотре товара в магазине.

Без таких доказательств суд пришел к выводу, что утверждения о ненадлежащем качестве товара основаны лишь на предположениях.

Кроме того, суд сослался на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой обращение в суд само по себе не означает автоматического удовлетворения иска — истец должен доказать нарушение своего права.

Решение суда

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска о защите прав потребителя, взыскании стоимости товара и морального вреда.

В то же время суд отметил, что истец была освобождена от уплаты судебного сбора как потребитель. Поэтому судебный сбор подлежит компенсации за счет государства в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

