Электронный документооборот с налоговой: какие основания для прекращения

Электронный документооборот с налоговой начинается после отправки первого электронного документа и прекращается автоматически при изменениях в статусе плательщика или его руководителя.

Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что электронный документооборот осуществляется в соответствии с законами Украины об электронных документах, электронной идентификации и Налоговым кодексом.

Плательщик становится участником электронного документооборота после отправки первого любого электронного документа в установленном формате. Руководитель предприятия определяет перечень уполномоченных лиц, которые имеют право подписывать, отправлять и получать документы от имени компании через Электронный кабинет.

Когда электронный документооборот прекращается

Система автоматически завершает электронный документооборот в следующих случаях:

получение информации от квалифицированных поставщиков о завершении срока действия или отмене сертификата электронной подписи руководителя;

смена руководителя предприятия в соответствии с ЕГР;

прекращение юридического лица;

прекращение предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица;

смерть руководителя, что подтверждено закрытием регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

Таким образом, электронный документооборот обеспечивает быстрый, безопасный и прозрачный контакт между бизнесом и налоговой службой, а система автоматически реагирует на изменения в юридическом статусе плательщика.

