Мужчину мобилизовали, не рассмотрев заявление об отсрочке: суд в Одессе отменил приказ ТЦК

Военнообязанный подал заявление об отсрочке из-за ухода за больным отцом, однако его призвали на военную службу.

Одесский окружной административный суд признал противоправным призыв военнообязанного, которого мобилизовали после подачи заявления об отсрочке. Суд установил, что ТЦК не рассмотрел поданное заявление в установленный законом срок, однако несмотря на это издал приказ о призыве.

Суд подчеркнул: до момента принятия решения комиссией территориального центра комплектования и социальной поддержки по заявлению об отсрочке военнообязанный не подлежит призыву. В результате приказ о мобилизации был отменен, а ТЦК обязали предоставить мужчине отсрочку.

Решение принято 16 февраля 2026 года по делу №420/35493/25.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Ранее ТЦК неоднократно предоставлял ему отсрочку от призыва во время мобилизации на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицу, осуществляющему постоянный уход за больным отцом.

Из материалов дела следует, что мужчина подавал соответствующие заявления об отсрочке в 2024–2025 годах (в частности в октябре и ноябре 2024 года, а также в феврале и мае 2025 года), и по результатам их рассмотрения ТЦК принимал решения о предоставлении отсрочки.

Срок действия очередной отсрочки закончился 6 августа 2025 года. В тот же день военнообязанный снова подал заявление в ТЦК о ее продлении. Заявление зарегистрировали в журнале входящей корреспонденции.

Однако комиссия ТЦК это заявление не рассмотрела и решение по нему не приняла.

19 сентября 2025 года мужчина прибыл в ТЦК, чтобы выяснить состояние рассмотрения своего заявления. Однако в этот день служебные лица ТЦК не предоставили ему информации о результатах его рассмотрения и не выдали никакого решения. Вместо этого был издан приказ о его призыве во время мобилизации и направлении в воинскую часть.

После этого военнообязанный обратился в суд.

Позиция суда

Суд обратил внимание на требования законодательства, регулирующего порядок предоставления отсрочки.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, военнообязанный имеет право подать заявление об отсрочке в ТЦК вместе с документами, подтверждающими соответствующие основания.

Такое заявление комиссия ТЦК должна рассмотреть в течение семи дней со дня его поступления.

Кроме того, порядок прямо предусматривает: до принятия решения по заявлению военнообязанный не подлежит призыву во время мобилизации.

В этом деле суд установил, что:

истец подал заявление о предоставлении отсрочки 6 августа 2025 года;

ТЦК не рассмотрел его и не принял решения;

несмотря на это 19 сентября 2025 года был издан приказ о призыве истца.

Ответчик не подал отзыв на иск и не опроверг изложенные обстоятельства.

По выводу суда, на момент принятия приказа о мобилизации ТЦК имел информацию о поданном заявлении об отсрочке, поэтому до принятия решения по этому заявлению призыв истца был недопустимым.

Таким образом, действия ТЦК по мобилизации истца суд признал противоправными.

Что решил суд

Одесский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК от 19 сентября 2025 года №828 в части призыва истца на военную службу во время мобилизации; признал противоправным бездействие ТЦК, которое заключалось в нерассмотрении заявления истца об отсрочке от 6 августа 2025 года; обязал ТЦК предоставить истцу отсрочку от призыва на основании пункта 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В то же время суд отказал в части требований о восстановлении истца на воинском учете, указав, что на момент рассмотрения дела отсутствуют доказательства того, что ответчик не выполнит эту обязанность.

Кроме того, с ТЦК в пользу истца взыскано 2422,40 грн судебного сбора.

