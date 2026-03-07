РФ ударила ракетой по жилому дому в Харькове: 7 человек погибли, в том числе двое детей

После российского баллистического удара разрушен подъезд жилого дома, под завалами еще могут находиться люди.

В результате российского ракетного удара по Харькову погибли по меньшей мере 7 человек, более 10 получили ранения, среди них — дети. Под завалами разрушенного жилого дома еще могут находиться люди, спасательные службы продолжают поисковые работы. О последствиях атаки сообщил Президент Владимир Зеленский.

По его словам, российская баллистическая ракета попала в жилой дом, в результате чего разрушен подъезд и повреждены верхние этажи соседнего дома.

«С ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома», — отметил глава государства.

По состоянию на сейчас известно о семи погибших. Более десяти человек ранены, среди пострадавших — дети.

«Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения», — сообщил Президент.

По словам Зеленского, во время этой атаки Россия применила 29 ракет, почти половина из которых — баллистические, а также 480 беспилотников, большинство из них — дроны типа «шахед».

Удары были направлены по разным регионам Украины. В частности, целями стали объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также железнодорожная инфраструктура в Житомирской области.

Кроме того, повреждения зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

«Везде, где необходимо, работают соответствующие службы», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что на такие атаки должна быть соответствующая реакция международных партнеров.

«На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Благодарю каждого, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту», — подчеркнул Президент.

