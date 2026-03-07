Пенсионерам дали время до 1 апреля: что нужно подтвердить

Пенсионерам за рубежом и на ВОТ напомнили о важном условии получения выплат.

Украинцам, которые проживают за границей, находятся на временно оккупированных территориях или выехали с них, следует обратить внимание на важное условие дальнейшего получения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания. Сейчас выплаты продолжаются, однако это решение имеет временный характер и будет действовать только до 1 апреля 2026 года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Соответствующая норма введена изменениями, внесёнными постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 года №126. Она касается пенсионеров, которые в 2025 году уже прошли процедуру идентификации, но не сообщили Пенсионному фонду Украины о том, что не получают пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы и дальше получать пенсию, таким гражданам необходимо до 1 апреля 2026 года сообщить Пенсионному фонду Украины об отсутствии выплат со стороны РФ.

Сделать это можно несколькими способами:

Дистанционно — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» необходимо поставить отметку возле пункта «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения РФ».

Во время видеосвязи — ответить на соответствующий вопрос специалиста Пенсионного фонда во время прохождения видеоидентификации. Информация о получении или неполучении выплат от РФ будет зафиксирована в решении по результатам проверки.

Лично в сервисном центре ПФУ — подать заявление о назначении, перерасчёте, возобновлении или продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и указать соответствующую отметку.

Если пенсионер не сообщит Пенсионному фонду об отсутствии выплат со стороны РФ до установленного срока, дальнейшая выплата пенсии может быть прекращена.

