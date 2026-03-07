  1. В Украине

Пенсионерам дали время до 1 апреля: что нужно подтвердить

08:48, 7 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пенсионерам за рубежом и на ВОТ напомнили о важном условии получения выплат.
Пенсионерам дали время до 1 апреля: что нужно подтвердить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам, которые проживают за границей, находятся на временно оккупированных территориях или выехали с них, следует обратить внимание на важное условие дальнейшего получения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания. Сейчас выплаты продолжаются, однако это решение имеет временный характер и будет действовать только до 1 апреля 2026 года. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующая норма введена изменениями, внесёнными постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2026 года №126. Она касается пенсионеров, которые в 2025 году уже прошли процедуру идентификации, но не сообщили Пенсионному фонду Украины о том, что не получают пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы и дальше получать пенсию, таким гражданам необходимо до 1 апреля 2026 года сообщить Пенсионному фонду Украины об отсутствии выплат со стороны РФ.

Сделать это можно несколькими способами:

Дистанционно — через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. В разделе «Дистанционное информирование» необходимо поставить отметку возле пункта «Не получаю пенсию в другом государстве, в частности от органов пенсионного обеспечения РФ».

Во время видеосвязи — ответить на соответствующий вопрос специалиста Пенсионного фонда во время прохождения видеоидентификации. Информация о получении или неполучении выплат от РФ будет зафиксирована в решении по результатам проверки.

Лично в сервисном центре ПФУ — подать заявление о назначении, перерасчёте, возобновлении или продлении пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и указать соответствующую отметку.

Если пенсионер не сообщит Пенсионному фонду об отсутствии выплат со стороны РФ до установленного срока, дальнейшая выплата пенсии может быть прекращена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Pro bono, ОВГЗ и банковская лояльность для перемещенных лиц: новые собеседования на пути в ВАКС

Двенадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Этический совет не обязан обнародовать открытые данные без прямой нормы КМУ: позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда отметила, что Этический совет не является субъектом властных полномочий, поэтому не обязан обнародовать открытые данные.

Планируется предоставить Пенсионному фонду новые полномочия для контроля за уплатой пенсионного сбора

Комитет Рады поддержал законопроект об усилении контроля за уплатой пенсионного сбора.

Комитет рекомендовал Раде принять закон о новой системе языковых экзаменов: какие недостатки и подводные камни он содержит

Для иностранцев, претендующих на гражданство, вводят шесть уровней владения украинским языком как иностранным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]