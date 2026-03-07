  1. В Украине

Как получить категорию D: в МВД объяснили требования для водителей автобусов

07:36, 7 марта 2026
В сервисном центре МВД напомнили о требованиях к возрасту, стажу управления и сдаче экзаменов.
Категория D дает право управлять автобусами, в которых предусмотрено более 16 мест для пассажиров (без учета водителя). Открыть ее можно с 21 года. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Чтобы получить право управления автобусами, водитель должен соответствовать нескольким требованиям. В частности, необходимо иметь водительское удостоверение одной из категорий: B, C1, C или D1, а также не менее трех лет стажа управления транспортными средствами.

Кроме того, кандидат должен пройти теоретическую подготовку и сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. После этого необходимо пройти практическое обучение и сдать практический экзамен.

В сервисном центре МВД также подчеркивают, что период, когда водитель был лишен права управления транспортными средствами, не засчитывается в необходимый стаж.

Такие требования, поясняют в ведомстве, установлены для повышения безопасности дорожного движения, поскольку перевозка большого количества пассажиров требует достаточного опыта и соответствующей подготовки водителя.

МВД сервисный центр МВД

