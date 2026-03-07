Телефонное мошенничество с вымышленным залогом: суд наказал афериста и его пособника

Житель Бердичева, находясь в СИЗО, организовал телефонную мошенническую схему, по которой вместе с сообщником выманивал у людей деньги.

Бердичевский горрайонный суд огласил приговор двум обвиняемым, которые обманывали людей по телефону. Об этом сообщили в суде.

Суд признал одного из фигурантов дела виновным в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Его сообщник признан виновным в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 25, ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Основному фигуранту назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, а по совокупности уголовных наказаний окончательно — 14 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Его пособника суд приговорил к двум годам лишения свободы и освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. По другим инкриминируемым статьям оба фигуранта оправданы за недоказанностью.

Как установлено приговором суда, житель Бердичева 1982 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, находясь под стражей в СИЗО, разработал и реализовал преступную схему, в результате которой незаконно завладел средствами многочисленных потерпевших. Мужчина звонил на случайные номера, представлялся родственником, знакомым или товарищем и просил одолжить деньги. Введенные в заблуждение люди переводили значительные суммы на мобильный счет.

Позже к реализации схемы он привлек сообщника, который снимал полученные средства в банкоматах и передавал их сожительнице организатора.

Во время судебного заседания организатор схемы признал свою вину по ч. 2 ст. 190 УК Украины и пояснил, что таким образом пытался собрать деньги для внесения залога. Его сообщник заявил, что не знал о преступном происхождении средств и своей вины не признал.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней (дело №711/7048/23).

