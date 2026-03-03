Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

19 февраля 2026 года ЕСПЧ признал, что маленькая республика Сан-Марино, известная своей древней конституцией и уникальной политической системой, нарушила фундаментальные права судьи Массимилиано Симончини. Ретроспективное законодательство, которое отменило его назначение на должность судьи первой инстанции, Суд назвал несовместимым с принципами справедливого суда (статья 6 §1 Европейской конвенции по правам человека) и уважением к частной жизни (статья 8).

Массимилиано Симончини, гражданин Сан-Марино, в 2019 году был назначен на должность судьи первой инстанции в системе обычных судов (Commissario della Legge). Назначение произошло решением Пленарной сессии Судебного совета (Consiglio Giudiziario Plenario, CGP), но впоследствии было оспорено двумя другими кандидатами, которые утверждали, что состав CGP был незаконным из-за включения судьи, который еще не прошел испытательный срок.

В 2020 году, пока дело X и Y рассматривалось, парламент Сан-Марино принял новый закон (Qualified Law no. 1/2020). Этот закон ретроактивно (то есть задним числом) изменил толкование старого закона о CGP. Он уточнил, что в CGP могут входить только «подтвержденные» судьи (те, кто прошел испытательный срок). Из-за этого новый состав CGP сам отменил назначение Симончини (и еще нескольких судей), ссылаясь на «ошибку» в прошлом составе. Симончини перевели на более низкую должность.

Он оспорил это в административном суде Сан-Марино, но проиграл. Судьи заявили, что новый закон законен, и назначение было недействительным изначально. Симончини пожаловался в ЕСПЧ на несправедливый процесс (статья 6 Конвенции) и вмешательство в частную жизнь (статья 8).

Интересно, что споры о составе CGP начались еще в 2018 году, когда разные интерпретации закона приводили к дебатам в Совете. В 2020 году Комиссар Совета Европы по правам человека призвал Сан-Марино воздержаться от действий, угрожающих независимости судейства, а GRECO (Группа государств против коррупции) выявила недостатки в системе, что привело к реформам в 2021 году. Эти события отражают более широкие проблемы в судебной системе Сан-Марино, где политический компонент в CGP (включая министра юстиции и парламентариев) часто преобладает над судейским.

ЕСПЧ единогласно признал нарушение Конвенции по нескольким ключевым аспектам.

Суд последовательно подчеркнул свою устоявшуюся практику: законодатель не может вмешиваться в судебный процесс с целью повлиять на его результат, если нет убедительных оснований общественного интереса.

В деле Simoncini v. San Marino Суд в своем решении выделил следующие ключевые аспекты нарушений:

• Вмешательство в правосудие: ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство парламента в виде закона с обратной силой произошло именно тогда, когда в административном суде уже рассматривалась жалоба на процедуру назначения Симончини. Это было воспринято как попытка повлиять на результат судебного разбирательства, что является грубым нарушением принципа верховенства права.

• Лишение шанса на защиту: Благодаря новому закону государство фактически «выиграло» спор еще до того, как суд успел его рассмотреть. Это сделало невозможным защиту прав господина Симончини в суде, так как судьи были вынуждены применять новые, неблагоприятные для него правила. Суд назвал это нарушением принципа «равенства сторон».

• Отсутствие «неотложной необходимости»: Суд не нашел никаких «убедительных причин общественного интереса», которые бы оправдывали применение закона задним числом. Технические вопросы относительно состава совета не были настолько критичными, чтобы разрушать карьеру конкретного человека, особенно учитывая, что ни один из граждан, чьи дела слушал Симончини, не оспаривал его полномочия.

• Принцип несменяемости судей: ЕСПЧ подчеркнул, что государство проигнорировало фундаментальный принцип независимости судебной власти — несменяемость судей в период их полномочий.

Суд подчеркнул: даже если толкование парламента было «правильнее», это не оправдывает ретроспективную отмену уже реализованных правовых последствий без чрезвычайных обстоятельств. Таким образом было нарушено принцип равенства сторон и сделано невозможным выиграть дело заявителю в административных судах.

Отдельно ЕСПЧ рассмотрел жалобу по статье 8, которая защищает частную жизнь. Применяя «подход на основе последствий», Суд признал, что аннулирование назначения имело «серьезные кумулятивные эффекты» на частную жизнь Симончини. Среди них: значительное снижение зарплаты (почти вдвое, с разницей около 3000 евро в месяц), что повлияло на благосостояние семьи с четырьмя детьми; ограничение карьерных возможностей (исключение из Судебного совета и конкурсов на руководящие должности); ущерб профессиональной репутации в маленькой стране с лишь 30 магистратами (п. 144–152). «Последствия были достаточно серьезными, чтобы существенно повлиять на частную жизнь», — подчеркнул Суд (п. 152).

Суд пришел к выводу, что вмешательство не было «законным» и не имело «релевантных и достаточных оснований», поскольку не сбалансировало интересы Симончини с общественным интересом (п. 179).

В итоге Сан-Марино обязано выплатить Симончини 150 000 евро за материальный и моральный ущерб, плюс 10 000 евро за судебные расходы (п. 186–192).

Автор: Тарас Лученко

