Ученые создали литиевую батарею, которая может удвоить запас хода электромобилей
Китайские ученые заявили о разработке нового типа литиевой батареи, которая потенциально позволит электромобилям проезжать вдвое большее расстояние без подзарядки.
Речь идет о технологии, которая может стать альтернативой дорогим твердотельным аккумуляторам и при этом работать эффективно даже в сильный мороз. Об этом сообщает Independent.
В чем проблема современных батарей
Большинство электромобилей сегодня работают на литиевых аккумуляторах. Их эффективность ограничена:
- максимальная энергетическая плотность приближается к 350 ватт-часам на килограмм;
- батареи теряют часть эффективности в холодную погоду;
- для их работы требуется значительное количество жидкого электролита, что усложняет уменьшение размера.
Именно поэтому автопроизводители активно инвестируют в твердотельные батареи, которые считают следующим поколением технологии.
Что изменили ученые
Исследователи предложили новый подход: они использовали другой тип растворителя — на основе фторированных углеводородов.
Как объясняют авторы, новый электролит позволяет:
- эффективнее передавать заряд;
- уменьшить количество жидкости внутри батареи;
- сохранять работоспособность даже при температуре до -50°C.
Профессор Чжао Цин отметил, что обычно скорость движения ионов и скорость передачи заряда «конкурируют» между собой, но благодаря новой химической формуле удалось достичь баланса.
Какие результаты показала батарея
По данным исследования:
- более 700 ватт-часов на килограмм при комнатной температуре;
- почти 400 ватт-часов на килограмм при -50°C.
Для понимания: это почти вдвое больше, чем у большинства современных литиевых батарей.
Соавтор исследования Чэнь Цзюнь заявил, что электромобиль с запасом хода 500 км теоретически сможет проезжать более 1000 км на одном заряде.
О разработке также сообщил китайский государственный телеканал CCTV.
Где это может применяться
Новая батарея может быть особенно полезной:
- для электромобилей в странах с холодным климатом;
- для транспорта и дронов, работающих в высокогорных районах;
- для систем хранения энергии в экстремальных условиях.
Если технологию удастся запустить в массовое производство, это может существенно изменить рынок электротранспорта и сделать электромобили более практичными для водителей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.