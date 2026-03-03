  1. В мире
Ученые создали литиевую батарею, которая может удвоить запас хода электромобилей

07:18, 3 марта 2026
Новая технология обеспечивает до 1000 км на одном заряде и работает даже при -50°C.
Ученые создали литиевую батарею, которая может удвоить запас хода электромобилей
Китайские ученые заявили о разработке нового типа литиевой батареи, которая потенциально позволит электромобилям проезжать вдвое большее расстояние без подзарядки.

Речь идет о технологии, которая может стать альтернативой дорогим твердотельным аккумуляторам и при этом работать эффективно даже в сильный мороз. Об этом сообщает Independent.

В чем проблема современных батарей

Большинство электромобилей сегодня работают на литиевых аккумуляторах. Их эффективность ограничена:

  • максимальная энергетическая плотность приближается к 350 ватт-часам на килограмм;
  • батареи теряют часть эффективности в холодную погоду;
  • для их работы требуется значительное количество жидкого электролита, что усложняет уменьшение размера.

Именно поэтому автопроизводители активно инвестируют в твердотельные батареи, которые считают следующим поколением технологии.

Что изменили ученые

Исследователи предложили новый подход: они использовали другой тип растворителя — на основе фторированных углеводородов.

Как объясняют авторы, новый электролит позволяет:

  • эффективнее передавать заряд;
  • уменьшить количество жидкости внутри батареи;
  • сохранять работоспособность даже при температуре до -50°C.

Профессор Чжао Цин отметил, что обычно скорость движения ионов и скорость передачи заряда «конкурируют» между собой, но благодаря новой химической формуле удалось достичь баланса.

Какие результаты показала батарея

По данным исследования:

  • более 700 ватт-часов на килограмм при комнатной температуре;
  • почти 400 ватт-часов на килограмм при -50°C.

Для понимания: это почти вдвое больше, чем у большинства современных литиевых батарей.

Соавтор исследования Чэнь Цзюнь заявил, что электромобиль с запасом хода 500 км теоретически сможет проезжать более 1000 км на одном заряде.

О разработке также сообщил китайский государственный телеканал CCTV.

Где это может применяться

Новая батарея может быть особенно полезной:

  • для электромобилей в странах с холодным климатом;
  • для транспорта и дронов, работающих в высокогорных районах;
  • для систем хранения энергии в экстремальных условиях.

Если технологию удастся запустить в массовое производство, это может существенно изменить рынок электротранспорта и сделать электромобили более практичными для водителей.

