Украина получила первый транш МВФ $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы

Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержание макрофинансовой стабильности.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

По ее словам, 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Свириденко отметила, что общий объем программы составляет 8,1 млрд. долларов.

Также она подчеркнула, что с начала полномасштабной войны Украина привлекла в государственный бюджет 14,9 млрд. долларов финансовой поддержки от Международный валютный фонд.

