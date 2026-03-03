  1. В Украине

Украина получила первый транш МВФ $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы

08:19, 3 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Денежные средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержание макрофинансовой стабильности.
Украина получила первый транш МВФ $1,5 млрд в рамках новой четырехлетней программы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Украина получила первый транш от Международного валютного фонда по новой четырехлетней программе в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По ее словам, 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государственного бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

Свириденко отметила, что общий объем программы составляет 8,1 млрд. долларов.

Также она подчеркнула, что с начала полномасштабной войны Украина привлекла в государственный бюджет 14,9 млрд. долларов финансовой поддержки от Международный валютный фонд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина МВФ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине изменится подход к реализации статуса украинского языка как государственного

Украинский язык получает новую модель регулирования.

Дело Simoncini v. San Marino: ЕСПЧ признал, что обратная сила закона при увольнении судьи нарушает Конвенцию

Ретроспективное законодательство, которое отменило назначение судьи на должность, ЕСПЧ назвал несовместимым с принципами справедливого суда и уважением к частной жизни.

Закон о ветеринарной медицине: новые правила регистрации и розничной торговли препаратами, ограничения и ответственность для агробизнеса

Закон внедряет правила благополучия животных и устанавливает персональную ответственность операторов рынка за их соблюдение.

Конкурс по отбору кандидата на должность судьи МУС: условия, квалификационные требования и сроки

Украина начала процедуру выдвижения кандидата на должность судьи Международного уголовного суда: объявлено о начале конкурса.

ДТП, поездки в РФ и несоответствие должности члена ВСП: новые вызовы добропорядочности кандидатов в ВАКС

Девятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]