Новые выплаты, ассистент для семей и дневные центры: какие изменения готовят для семей с детьми с инвалидностью

08:47, 3 марта 2026
Законопроект предусматривает создание специализированных образовательных учреждений и центров дневного пребывания, введение услуги помощника для семей, программу отдыха для родителей, цифровизацию необходимых справок и упрощение процедуры подтверждения инвалидности.
Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил о ключевых проблемах семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, и которые должны быть решены после принятия Верховной Радой законопроекта №14191.

По его словам, документ предусматривает увеличение выплат, поскольку сейчас они являются мизерными.

Также, как отметил Гетманцев, законопроектом предусмотрено развитие специализированных учреждений образования и центров дневного пребывания, чтобы родители детей с инвалидностью имели возможность работать.

Отдельно Гетманцев подчеркнул необходимость внедрения услуги ассистента для таких семей, ведь, по его словам, это поддержка и помощь, в которых они очень нуждаются.

Кроме того, предлагается внедрить программу отдыха для родителей, чтобы они могли физически и психологически восстановиться.

Гетманцев также сообщил о необходимости перевода в цифровой формат необходимых справок. Он назвал нонсенсом ситуацию, когда взрослые лица с инвалидностью получают электронные справки, тогда как для детей до сих пор требуются бумажные документы.

Среди инициатив законопроекта, по словам Гетманцева, — упрощение экспертизы и подтверждения инвалидности для детей и лиц с инвалидностью с детства, поскольку существуют заболевания, которые, к сожалению, не исчезают.

Также законопроект предусматривает перенос финансовой нагрузки с местных бюджетов на государственный бюджет, ведь, как отметил Гетманцев, не каждая громада располагает соответствующими ресурсами.

Он подчеркнул, что это далеко не исчерпывающий перечень решений, которые предлагаются документом.

Стоимость реализации программы, по словам Гетманцева, составляет более 50 миллиардов гривен. Он заявил, что эти средства планируется найти в 2027 году.

Что касается дальнейшей судьбы документа, председатель налогового комитета сообщил, что уже в марте ожидается доработанная редакция законопроекта от профильного комитета.

