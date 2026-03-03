  1. В Украине
  2. / Законодательство

Без наблюдательного совета — без контракта с НСЗУ: депутатам открывают путь к управлению больницами

09:41, 3 марта 2026
Больницы обязали создать наблюдательные советы как условие контракта с НСЗУ, а депутаты смогут войти в их состав.
Иллюстративное фото: oocl.org.ua
С 2027 года создание наблюдательных советов станет обязательным для кластерных и надкластерных больниц. А уже с 2028 года такие органы должны заработать во всех учреждениях, предоставляющих специализированную медицинскую помощь.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, закон о децентрализации передал местным властям полномочия контролировать генеральных директоров медучреждений. В то же время недавно принятое постановление правительства определяет создание наблюдательных советов как обязательное условие для заключения контрактов больниц с Национальной службой здоровья Украины.

«Местная власть, за редкими исключениями, не спешит создавать такие органы, которые помогали бы контролировать действия руководства, реагировать на жалобы пациентов и утверждать планы развития больниц. Больница, уверен, не должна быть “феодальным владением” генерального директора. Важно, чтобы работали действенные механизмы контроля, и один из них — это именно наблюдательные советы», — отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что создание наблюдательных советов является международным стандартом управления медицинскими учреждениями.

Не менее половины состава советов будут формировать представители общественности, ветеранских и пациентских организаций. Они получат следующие полномочия:

  • стратегический и финансовый надзор (согласование планов развития, показателей эффективности и контроль за формированием финансового плана);
  • кадровые вопросы (участие в процессах назначения и увольнения руководителя учреждения, определение условий его контракта и вознаграждения);
  • антикоррупционный контроль (предотвращение конфликта интересов, контроль за проведением внутренних и внешних аудитов);
  • защита прав и прозрачность (надзор за соблюдением прав пациентов и работников, контроль за оборотом благотворительных средств и рассмотрение жалоб);
  • развитие учреждения (информирование собственника о недостатках в работе и внесение предложений по совершенствованию медицинской помощи).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14304, который предусматривает возможность участия народных депутатов в наблюдательных советах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

«Активная общественность и благотворительные организации уже имеют реальное влияние на формирование стратегии работы медицинских учреждений. В то же время действующее законодательство не предусматривает участия народных депутатов в этих органах», — отметил Радуцкий.

По его словам, парламентарии постоянно получают обращения от пациентов, однако в настоящее время могут реагировать лишь путем депутатских обращений к учредителям учреждений.

«Зарегистрированный законопроект позволит народным депутатам входить в состав наблюдательных советов. Это усилит контроль за соблюдением прав пациентов, качеством медицинской помощи и повысит эффективность стратегического управления», — акцентировал Михаил Радуцкий.

Он также подчеркнул, что участие народных депутатов в наблюдательных советах предусматривается на безвозмездной основе и не связано с какими-либо личными или финансовыми интересами.

