В парламенте обсуждают расширение роли депутатов в наблюдательных советах больниц

Народных депутатов хотят привлечь к наблюдательным советам больниц: в Раде зарегистрировали законопроект

Фото иллюстративное: Иван Станиславский / Твой город

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14304, который предусматривает возможность участия народных депутатов в наблюдательных советах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, привлечение парламентариев к работе наблюдательных советов должно усилить защиту прав пациентов, повысить качество медицинских услуг и сделать стратегическое планирование развития больниц более эффективным.

Михаил Радуцкий напомнил, что в рамках медицинской реформы больницы получили автономию, а их руководители самостоятельно принимают решения относительно использования средств, уровня заработных плат и направлений развития. В то же время фактический контроль за деятельностью руководителей учреждений сейчас преимущественно осуществляет местная власть как собственник медучреждений.

Одним из ключевых инструментов обеспечения контроля, отметил парламентарий, являются наблюдательные советы.

«Наблюдательный совет — это коллегиальный орган, который должен защищать права пациентов и медиков, обеспечивать прозрачность и подотчетность руководителя учреждения, а также заниматься стратегическим планированием развития больницы», — пояснил он.

В соответствии с решениями правительства, обратил внимание Михаил Радуцкий, в состав наблюдательных советов уже привлекаются представители общественности, которые должны составлять не менее 50% от общего количества членов.

«Активная общественность и благотворительные организации уже имеют реальное влияние на формирование стратегии работы медицинских учреждений. В то же время действующее законодательство не предусматривает участие народных депутатов в этих органах», — отметил Радуцкий.

По его словам, парламентарии постоянно получают обращения от пациентов, однако сейчас могут реагировать лишь путем депутатских обращений к учредителям учреждений.

«Зарегистрированный законопроект позволит народным депутатам входить в состав наблюдательных советов. Это усилит контроль за соблюдением прав пациентов, качеством медицинской помощи и повысит эффективность стратегического управления», — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Он также отметил, что участие народных депутатов в наблюдательных советах предполагается на безвозмездной основе и не связано с какими-либо личными или финансовыми интересами.

На период действия военного положения формирование наблюдательных советов медицинских учреждений было приостановлено. В то же время Министерство здравоохранения уже подготовило проект постановления о возобновлении конкурсного отбора в эти органы.

