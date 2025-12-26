  1. Законодательство

В парламенте обсуждают расширение роли депутатов в наблюдательных советах больниц

12:24, 26 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Народных депутатов хотят привлечь к наблюдательным советам больниц: в Раде зарегистрировали законопроект
В парламенте обсуждают расширение роли депутатов в наблюдательных советах больниц
Фото иллюстративное: Иван Станиславский / Твой город
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 14304, который предусматривает возможность участия народных депутатов в наблюдательных советах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил народный депутат и председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, привлечение парламентариев к работе наблюдательных советов должно усилить защиту прав пациентов, повысить качество медицинских услуг и сделать стратегическое планирование развития больниц более эффективным.

Михаил Радуцкий напомнил, что в рамках медицинской реформы больницы получили автономию, а их руководители самостоятельно принимают решения относительно использования средств, уровня заработных плат и направлений развития. В то же время фактический контроль за деятельностью руководителей учреждений сейчас преимущественно осуществляет местная власть как собственник медучреждений.

Одним из ключевых инструментов обеспечения контроля, отметил парламентарий, являются наблюдательные советы.

«Наблюдательный совет — это коллегиальный орган, который должен защищать права пациентов и медиков, обеспечивать прозрачность и подотчетность руководителя учреждения, а также заниматься стратегическим планированием развития больницы», — пояснил он.

В соответствии с решениями правительства, обратил внимание Михаил Радуцкий, в состав наблюдательных советов уже привлекаются представители общественности, которые должны составлять не менее 50% от общего количества членов.

«Активная общественность и благотворительные организации уже имеют реальное влияние на формирование стратегии работы медицинских учреждений. В то же время действующее законодательство не предусматривает участие народных депутатов в этих органах», — отметил Радуцкий.

По его словам, парламентарии постоянно получают обращения от пациентов, однако сейчас могут реагировать лишь путем депутатских обращений к учредителям учреждений.

«Зарегистрированный законопроект позволит народным депутатам входить в состав наблюдательных советов. Это усилит контроль за соблюдением прав пациентов, качеством медицинской помощи и повысит эффективность стратегического управления», — подчеркнул Михаил Радуцкий.

Он также отметил, что участие народных депутатов в наблюдательных советах предполагается на безвозмездной основе и не связано с какими-либо личными или финансовыми интересами.

На период действия военного положения формирование наблюдательных советов медицинских учреждений было приостановлено. В то же время Министерство здравоохранения уже подготовило проект постановления о возобновлении конкурсного отбора в эти органы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект Минздрав депутат больница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

Цифровой актив под защитой ICANN: Верховный Суд отказал в восстановлении домена из-за нарушения UDRP

КЦС ВС постановил, что реализация прав на веб-ресурс невозможна без соблюдения международных процедур.

Новые требования к сайтам и электронным услугам: в Раде появился альтернативный законопроект о цифровой доступности

Законопроект предусматривает внедрение национального стандарта цифровой доступности, расширяет сферы его применения и устанавливает равные обязательства для государственных органов и частных компаний.

В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]