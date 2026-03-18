Цифровые отпечатки, Jira и ChatGPT: практика Верховного Суда относительно пределов допустимости электронных доказательств

Мессенджеры и метаданные — новые инструменты доказывания в практике Верховного Суда.

Как украинские суды адаптируются к реалиям использования GitLab и метаданных: юридическая сила цифровых следов в 2026

Современный бизнес стремительно меняется под влиянием активной цифровизации, соответственно меняются подходы к управлению, коммуникации и взаимодействию с клиентами. Использование цифровых технологий больше не считается конкурентным преимуществом — это базовое условие эффективного функционирования компаний. Правосудие в Украине сейчас также на том этапе, когда электронные доказательства стали повседневной реальностью деловой коммуникации. Согласно статье 96 ХПК Украины, электронными доказательствами является любая информация в цифровой форме, содержащая данные об обстоятельствах дела: от баз данных и метаданных до текстовых сообщений в мессенджерах и звукозаписей.

Несмотря на факт постоянного использования цифровых технологий, применение электронных доказательств непосредственно в суде продолжает вызывать множество вопросов, требующих четких ответов. Например, как идентифицировать автора цифрового сообщения без КЭП или можно ли считать скан-копию электронным документом? И можно ли полагаться на выводы ChatGPT при толковании условий контракта? На вебинаре European Law Institute в марте 2026 года судья Большой Палаты ВС Виталий Уркевич представил комплексный анализ важных вопросов.

Электронный документ vs Электронное доказательство

Верховный Суд разграничивает понятия электронного документа и электронного доказательства. В постановлении КХС ВС от 27.11.2018 в деле № 914/12505/17 речь идет о том, что эти понятия не тождественны. Электронное доказательство — это значительно более широкая категория, включающая любую цифровую информацию, тогда как электронный документ должен соответствовать строгим требованиям Закона «Об электронных документах и электронном документообороте», в частности иметь электронную подпись.

Верховный Суд отметил, что электронная переписка между сторонами является надлежащим доказательством. Юридическая сила электронного документа не отрицается только из-за его формы, а суд не может игнорировать обычаи делового оборота, согласно которым email-обмен давно стал стандартным. Экспресс-накладная «Новая Почта» — упрощенная форма договора перевозки груза по ч. 3 ст. 909 ГК. Это решение 2018 года стало одним из первых прецедентов ВС относительно признания электронной переписки и мессенджеров полноценными доказательствами в хозяйственном процессе.

Если же договор не подписан ЭЦП/КЭП, то он не является электронным документом. Скан-копия письменной заявки, отправленная по почте, также не становится электронным документом, так как не имеет его признаков, поэтому вопрос использования КЭП при ее оформлении даже не возникает. К такому выводу пришла ОП КХС ВС в постановлении от 15.07.2022 в деле № 914/1003/21. Электронные доказательства, такие как переписка в Telegram, email, записи в Jira, логи GitLab, являются надлежащими и допустимыми. Электронный документ и электронное доказательство — не тождественные понятия, поскольку электронное доказательство шире и не требует обязательного КЭП, если авторство, время и целостность можно установить другими способами.

Переписка в мессенджерах

В постановлениях от 13.07.2020 в деле № 753/10840/19 и от 18.02.2021 в деле № 442/3516/20 Верховный Суд признал предоставленные сторонами скриншоты сообщений с телефона и планшета, распечатки из Viber надлежащими и допустимыми доказательствами, если они исследованы судами в их совокупности. Более того, данные из систем управления проектами, таких как Jira и GitLab, также принимаются судом для подтверждения объема оказанных услуг (постановление от 15.07.2022 № 914/1003/21).

В постановлении КХС ВС от 20.04.2023 в деле № 910/5174/21 ВС пришел к выводу, что суд должен оценивать переписку в совокупности с другими доказательствами; главным условием должна быть возможность установить авторов и содержание сообщений. Это важное решение, поскольку суд подтвердил, что в хозяйственных спорах факт поставки можно доказывать не только подписанными накладными, но и совокупностью других доказательств — показаниями, электронной перепиской в мессенджерах и выводами экспертиз.

Цифровые отпечатки

КХС ВС в постановлении от 03.08.2022 в деле № 910/5408/21 подтвердил высокую доказательную ценность метаданных и электронных следов в системах управления проектами. Метаданые, а именно: дата создания/изменения файла, автор, IP-адрес, время операции, лог загрузки — это цифровой отпечаток, который обеспечивает презумпцию целостности и достоверности электронного доказательства, пока обратное не опровергнуто.

Точно так же логи в Jira, а именно время выполнения задач, описание работ, спринты, и загрузки в GitLab — IP-адреса, коммиты, даты, считаются достоверными электронными доказательствами, так как содержат автоматически фиксируемые метаданные, которые трудно подделать. Отсутствие КЭП не делает доказательство недопустимым — это лишь один из способов идентификации. Суд должен оценивать доказательства совокупно по внутреннему убеждению.

Письмо в ответ

Тем же самым постановлением КХС ВС от 03.08.2022 в деле № 910/5408/21 надлежащим доказательством определена и переписка в Telegram и email. На помощь участникам дела приходит доктрина «письма в ответ». Если доказан факт отправки письма конкретному лицу, то ответ на него считается аутентичным без дополнительных доказательств.

Бумажные копии и правила заверения

Участники имеют право подавать бумажные распечатки электронных писем, которые являются бумажными копиями электронного доказательства. В постановлении от 07.12.2021 в деле № 905/902/20 БП ВС отметила, что бумажная распечатка электронного письма с вложением скан-копии заявки — это бумажная копия электронного доказательства, а не письменное доказательство. Ее достаточно заверить в порядке, установленном для копий документов.

Поскольку специального порядка заверения нет, применяется национальный стандарт ДСТУ 4163:2020. В постановлении от 20.04.2023 в деле № 910/5174/21 КХС ВС заметил, что неопределенность порядка заверения электронных документов, поданных в виде бумажных копий, на практике создает дополнительные требования для участников судебных процессов. В таких случаях рекомендуется ориентироваться на правила оформления документов, установленные национальными стандартами, которые в соответствии с Законом Украины «О стандартизации» имеют нормативный характер. Отметка должна содержать слова «Згідно з оригіналом», название должности лица, заверяющего копию, его личную подпись, инициалы и фамилию, а также дату заверения. Такая отметка проставляется ниже соответствующего реквизита документа. Прошитый пакет документов с проставлением на последней его странице заверительной надписи с указанием количества страниц и проставлением подписи уполномоченного лица заявителя и его печати считается поданным с надлежащим заверением.

ChatGPT

Ответы ChatGPT, Grok, Claude, Gemini и т.д. не являются доказательствами в суде — к такому выводу пришел КХС ВС в постановлении от 08.07.2025 в деле № 925/496/24. Ответчик по делу просил апелляционный суд исследовать как доказательство ответы двух ИИ: Grok и ChatGPT на вопрос о буквальном содержании договора. Апелляционный суд отказал, Верховный Суд поддержал отказ, объяснив, что искусственный интеллект может быть полезным и вспомогательным информативным инструментом в сфере правосудия, но не может заменить роль судей, ни принципов надлежащего характера, допустимости и достоверности доказательств, предусмотренных главой 5 ХПК Украины.

Технология должна использоваться только для поддержки и усиления верховенства права. Принятие решений должно осуществляться только судьями. Это нельзя делегировать или выполнять с помощью технологии. В этом деле участник использовал ИИ не как средство содействия правосудию, а наоборот — с целью оспаривания уже сделанных судом выводов. Принятие решений и оценка доказательств относятся к исключительной автономии судьи, которую нельзя делегировать технологиям.

Практика Верховного Суда демонстрирует постепенный переход к более гибкому и прогрессивному подходу в оценке электронных доказательств. Суд все чаще учитывает цифровые обычаи делового оборота и отходит от чрезмерного формализма в вопросах использования квалифицированной электронной подписи. В то же время сохраняется важный принцип презумпции достоверности электронного доказательства. Электронное доказательство считается целостным и надлежащим до тех пор, пока другая сторона не предоставит обоснованных сомнений в его аутентичности или содержании.

