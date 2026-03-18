Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані — нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

Як українські суди адаптуються до реалій використання GitLab та метаданих: юридична сила цифрових слідів у 2026

Сучасний бізнес стрімко змінюється під впливом активної цифровізації, відповідно змінюються підходи до управління, комунікації та взаємодії з клієнтами. Використання цифрових технологій більше не вважається конкурентною перевагою — це базова умова ефективного функціонування компаній. Правосуддя в Україні наразі також на тому етапі, коли електронні докази стали повсякденною реальністю ділової комунікації. Згідно зі статтею 96 ГПК України, електронними доказами є будь-яка інформація в цифровій формі, що містить дані про обставини справи: від баз даних та метаданих до текстових повідомлень у месенджерах та звукозаписів.

Незважаючи на факт постійного використання цифрових технологій, застосування електронних доказів безпосередньо в суді продовжує викликати безліч питань, що вимагають чітких відповідей. Наприклад, як ідентифікувати автора цифрового повідомлення без КЕП або чи можна вважати скан-копію електронним документом? І чи можна покладатися на висновки ChatGPT при тлумаченні умов контракту? На вебінарі European Law Institute у березні 2026 року суддя Великої Палати ВС Віталій Уркевич представив комплексний аналіз важливих питань.

Електронний документ vs Електронний доказ

Верховний Суд розмежовує поняття електронного документа та електронного доказу. У постанові КГС ВС від 27.11.2018 у справі № 914/12505/17 йдеться про те, що ці поняття не є тотожними. Електронний доказ — це значно ширша категорія, яка включає будь-яку цифрову інформацію, тоді як електронний документ має відповідати суворим вимогам Закону «Про електронні документи та електронний документообіг», зокрема мати електронний підпис.

Верховний Суд зазначив, що електронне листування між сторонами є належним доказом. Юридична сила електронного документа не заперечується лише через його форму, а суд не може ігнорувати звичаї ділового обороту, за якими email-обмін давно став стандартним. Експрес-накладна «Нова Пошта» — спрощена форма договору перевезення вантажу за ч. 3 ст. 909 ЦК. Це рішення 2018 року стало одним із перших прецедентів ВС щодо визнання електронного листування та месенджерів повноцінними доказами в господарському процесі.

Якщо ж договір не підписаний ЕЦП/КЕП, то він не є електронним документом. Скан-копія письмової заявки, надіслана поштою, також не стає електронним документом, бо не має його ознак, тому питання використання КЕП при її оформленні навіть не постає. До такого висновку дійшла ОП КГС ВС у постанові від 15.07.2022 у справі № 914/1003/21. Електронні докази, такі як листування в Telegram, email, записи в Jira, логи GitLab, є належними та допустимими. Електронний документ і електронний доказ — не тотожні поняття, оскільки електронний доказ ширше і не вимагає обов’язкового КЕП, якщо авторство, час і цілісність можна встановити іншими способами.

Листування в месенджерах

У постановах від 13.07.2020 у справі № 753/10840/19 та від 18.02.2021 у справі № 442/3516/20 Верховний Суд визнав надані сторонами скриншоти повідомлень із телефону та планшета, роздруківки з Viber належними та допустимими доказами, якщо вони досліджені судами у їх сукупності. Більше того, дані з систем управління проєктами, таких як Jira та GitLab, також приймаються судом для підтвердження обсягу наданих послуг (постанова від 15.07.2022 № 914/1003/21).

У постанові КГС ВС від 20.04.2023 у справі № 910/5174/21 ВС виснував, що суд має оцінювати листування в сукупності з іншими доказами; головною умовою має бути можливість встановити авторів та зміст повідомлень. Це важливе рішення, оскільки суд підтвердив, що в господарських спорах факт поставки можна доводити не лише підписаними накладними, а й сукупністю інших доказів — свідченнями, електронним листуванням у месенджерах та висновками експертиз.

Цифрові відбитки

КГС ВС у постанові від 03.08.2022 у справі № 910/5408/21 підтвердив високу доказову цінність метаданих та електронних слідів у системах управління проєктами. Метадані, а саме: дата створення/зміни файлу, автор, IP-адреса, час операції, лог завантаження — це цифровий відбиток, який забезпечує презумпцію цілісності та достовірності електронного доказу, доки протилежне не спростовано.

Так само логи в Jira, а саме час виконання задач, опис робіт, спринти, та завантаження в GitLab — IP-адреси, коміти, дати, вважаються достовірними електронними доказами, бо містять автоматично фіксовані метадані, які важко підробити. Відсутність КЕП не робить доказ недопустимим — це лише один зі способів ідентифікації. Суд має оцінювати докази сукупно за внутрішнім переконанням.

Лист у відповідь

Тією ж самою постановою КГС ВС від 03.08.2022 у справі № 910/5408/21 належним доказом визначено і листування в Telegram та email. На допомогу учасникам справи приходить доктрина «листа у відповідь». Якщо доведено факт відправлення листа конкретній особі, то відповідь на нього вважається автентичною без додаткових доказів.

Паперові копії та правила засвідчення

Учасники мають право подавати паперові роздруківки електронних листів, які є паперовими копіями електронного доказу. У постанові від 07.12.2021 у справі № 905/902/20 ВП ВС зазначила, що паперова роздруківка електронного листа з вкладенням скан-копії заявки — це паперова копія електронного доказу, а не письмовий доказ. Її достатньо посвідчити в порядку, встановленому для копій документів.

Оскільки спеціального порядку засвідчення немає, застосовується національний стандарт ДСТУ 4163:2020. У постанові від 20.04.2023 у справі № 910/5174/21 КГС ВС зауважив, що невизначеність порядку засвідчення електронних документів, поданих у вигляді паперових копій, на практиці створює додаткові вимоги для учасників судових процесів. У таких випадках рекомендується орієнтуватися на правила оформлення документів, встановлені національними стандартами, які відповідно до Закону України «Про стандартизацію» мають нормативний характер. Відмітка має містити слова «Згідно з оригіналом», назву посади особи, яка засвідчує копію, її особистий підпис, ініціали та прізвище, а також дату засвідчення. Така відмітка проставляється нижче відповідного реквізиту документа.

Прошитий пакет документів із проставленням на останній його сторінці посвідчувального напису із зазначенням кількості сторінок та проставленням підпису уповноваженої особи заявника та його печатки вважається поданим з належним засвідченням.

ChatGPT

Відповіді ChatGPT, Grok, Claude, Gemini тощо не є доказами в суді — виснував КГС ВС у постанові від 08.07.2025 у справі № 925/496/24. Відповідач у справі просив апеляційний суд дослідити як доказ відповіді двох ШІ: Grok та ChatGPT на питання про буквальний зміст договору. Апеляційний суд відмовив, Верховний Суд підтримав відмову, пояснивши, що штучний інтелект може бути корисним та допоміжним інформативним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити роль суддів, ні принципів належності, допустимості та достовірності доказів, передбачених главою 5 ГПК України.

Технологія повинна використовуватися лише для підтримки та посилення верховенства права. Ухвалення рішень має здійснюватися лише суддями. Це не можна делегувати або виконувати за допомогою технології. У цій справі учасник використовував ШІ не як засіб сприяння правосуддю, а навпаки — з метою заперечення вже зроблених судом висновків. Ухвалення рішень та оцінка доказів належать до виключної автономії судді, яку не можна делегувати технологіям.

Практика Верховного Суду демонструє поступовий перехід до більш гнучкого та прогресивного підходу в оцінці електронних доказів. Суд дедалі частіше враховує цифрові звичаї ділового обороту та відходять від надмірного формалізму у питаннях використання кваліфікованого електронного підпису. Водночас зберігається важливий принцип презумпції достовірності електронного доказу. Електронний доказ вважається цілісним і належним доти, доки інша сторона не надасть обґрунтованих сумнівів щодо його автентичності чи змісту.

