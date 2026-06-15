НМТ у 2027 році може змінитися: вступникам хочуть дозволити перескладання та залишити два обов’язкові предмети

У парламенті пропонують дати вступникам ще один шанс на складання тесту та скоротити кількість обов’язкових предметів.

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Цьогорічна вступна кампанія супроводжується значною кількістю звернень від випускників, батьків та педагогів щодо проведення Національного мультипредметного тесту. Серед основних проблем називають складність проходження тестування в умовах повітряних тривог, значне навантаження під час складання чотирьох предметів поспіль, обмежені можливості для оскарження результатів та відсутність додаткового шансу для тих, хто не зміг показати свій реальний рівень знань. У Верховній Раді вважають, що система НМТ потребує вдосконалення, аби забезпечити для всіх вступників рівні та справедливі умови доступу до вищої освіти.

У парламенті закликали вдосконалити процедуру проведення НМТ

У парламентському комітеті з питань молоді та спорту заявили про необхідність перегляду окремих аспектів проведення Національного мультипредметного тесту та запропонували Міністерству освіти і науки спільно напрацювати зміни для покращення системи вступних випробувань.

Там зазначають, що до народних депутатів надходять численні скарги від учнів, їхніх батьків і представників освітньої сфери щодо проблем, які виникають під час складання НМТ.

Йдеться не лише про технічні питання організації тестування, а й про безпекові виклики, пов’язані з повітряними тривогами, а також про психологічне навантаження на випускників, які складають вступні випробування в умовах повномасштабної війни.

У Раді наголошують, що не можуть ігнорувати такі сигнали, тому пропонують Міністерству освіти і науки спільно працювати над усуненням проблем та створенням справедливих і рівних умов для всіх абітурієнтів.

Які недоліки НМТ пропонують усунути

Доопрацювання потребують насамперед окремі технічні елементи процедури складання тесту.

Зокрема, депутати звертають увагу на те, що проходження чотирьох предметів протягом чотирьох годин поспіль є надзвичайно складним випробуванням для вступників, особливо в умовах війни та постійного стресу.

Крім того, у парламенті вважають несправедливим підхід, за якого абітурієнт має лише одну спробу скласти тест протягом року. На думку членів комітету, вступники повинні мати можливість скористатися ще одним шансом для підтвердження своїх знань.

Також пропонується переглянути механізм апеляцій, який нині, за оцінкою комітету, не забезпечує достатнього захисту прав учасників тестування.

У парламенті виступають за надання можливості перескласти НМТ під час додаткової сесії, що могло б стати одним із механізмів забезпечення більш справедливого оцінювання результатів.

Пропонують нову модель НМТ з 2027 року

У парламентському комітеті також пропонують змінити структуру Національного мультипредметного тесту вже з наступного року.

Зокрема, на НМТ пропонують залишити два обов’язкові предмети — українську мову та історію України.

Третій предмет має бути профільним і обиратися залежно від майбутньої спеціальності вступника. Для майбутніх медиків це може бути біологія, для вступників на технічні спеціальності — математика, а для тих, хто планує навчатися на філологічних напрямках, — англійська мова.

На думку представників комітету, такий підхід дозволить зробити тестування більш орієнтованим на майбутню професію абітурієнта та зменшити навантаження під час вступної кампанії.

У парламенті застерігають від зростання освітньої міграції

У комітеті наголошують, що питання справедливості під час вступу безпосередньо впливає на рішення молодих людей щодо подальшого навчання.

Там вважають, що якщо випускники не відчуватимуть рівних умов та довіри до системи оцінювання, дедалі більше молоді обиратиме навчання за кордоном.

За оцінками, наразі за межами України навчається близько 15% українських студентів. Тому держава має шукати рішення, які сприятимуть тому, щоб українська молодь залишалася здобувати освіту в українських закладах вищої освіти.

У Раді переконані, що для цього необхідно об’єднати зусилля органів влади та освітньої спільноти й удосконалити систему проведення НМТ з урахуванням реалій воєнного часу та потреб вступників.

Як писала «Судово-юридична газета», після оголошення результатів національного мультипредметного тесту частина учасників продовжує подавати звернення щодо оскарження результатів або повідомляє про можливі порушення під час проведення тестування. У поодиноких випадках такі спори доходять до судового розгляду.

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що кількість подібних звернень залишається незначною. Щороку до суду звертаються орієнтовно до десяти учасників НМТ, тоді як загальна кількість тих, хто складає тест, перевищує 300 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що на Одещині повітряна тривога зірвала нормальне проведення НМТ. Учасники змушені були перебувати в укриттях майже 13 годин. Зазначається, що до Представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів. Зокрема, зазначалося, що приміщення, де проводилося НМТ, виявилося фактично не готовим до умов воєнного стану та регулярних повітряних тривог.

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