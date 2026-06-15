НМТ в 2027 году может измениться: абитуриентам хотят разрешить пересдачу и оставить два обязательных предмета

В парламенте предлагают дать абитуриентам еще один шанс на сдачу теста и сократить количество обязательных предметов.

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Вступительная кампания этого года сопровождается значительным количеством обращений от выпускников, родителей и педагогов относительно проведения Национального мультипредметного теста. Среди основных проблем называют сложность прохождения тестирования в условиях воздушных тревог, значительную нагрузку при сдаче четырех предметов подряд, ограниченные возможности для обжалования результатов и отсутствие дополнительного шанса для тех, кто не смог показать свой реальный уровень знаний. В Верховной Раде считают, что система НМТ нуждается в совершенствовании, чтобы обеспечить для всех поступающих равные и справедливые условия доступа к высшему образованию.

В парламенте призвали усовершенствовать процедуру проведения НМТ

В парламентском комитете по вопросам молодежи и спорта заявили о необходимости пересмотра отдельных аспектов проведения Национального мультипредметного теста и предложили Министерству образования и науки совместно разработать изменения для улучшения системы вступительных испытаний.

Там отмечают, что к народным депутатам поступают многочисленные жалобы от учеников, их родителей и представителей образовательной сферы относительно проблем, возникающих во время сдачи НМТ.

Речь идет не только о технических вопросах организации тестирования, но и о вызовах безопасности, связанных с воздушными тревогами, а также о психологической нагрузке на выпускников, которые проходят вступительные испытания в условиях полномасштабной войны.

В Раде подчеркивают, что не могут игнорировать такие сигналы, поэтому предлагают Министерству образования и науки совместно работать над устранением проблем и созданием справедливых и равных условий для всех абитуриентов.

Какие недостатки НМТ предлагают устранить

Доработки требуют прежде всего отдельные технические элементы процедуры сдачи теста.

В частности, депутаты обращают внимание на то, что прохождение четырех предметов в течение четырех часов подряд является чрезвычайно сложным испытанием для поступающих, особенно в условиях войны и постоянного стресса.

Кроме того, в парламенте считают несправедливым подход, при котором абитуриент имеет только одну попытку сдать тест в течение года. По мнению членов комитета, поступающие должны иметь возможность воспользоваться еще одним шансом для подтверждения своих знаний.

Также предлагается пересмотреть механизм апелляций, который сейчас, по оценке комитета, не обеспечивает достаточной защиты прав участников тестирования.

В парламенте выступают за предоставление возможности пересдать НМТ во время дополнительной сессии, что могло бы стать одним из механизмов обеспечения более справедливой оценки результатов.

Предлагают новую модель НМТ с 2027 года

В парламентском комитете также предлагают изменить структуру Национального мультипредметного теста уже со следующего года.

В частности, на НМТ предлагают оставить два обязательных предмета — украинский язык и историю Украины.

Третий предмет должен быть профильным и выбираться в зависимости от будущей специальности поступающего. Для будущих медиков это может быть биология, для поступающих на технические специальности — математика, а для тех, кто планирует обучаться по филологическим направлениям, — английский язык.

По мнению представителей комитета, такой подход позволит сделать тестирование более ориентированным на будущую профессию абитуриента и снизить нагрузку во время вступительной кампании.

В парламенте предостерегают от роста образовательной миграции

В комитете подчеркивают, что вопрос справедливости во время поступления напрямую влияет на решения молодых людей относительно дальнейшего обучения.

Там считают, что если выпускники не будут ощущать равных условий и доверия к системе оценивания, все больше молодежи будет выбирать обучение за границей.

По оценкам, сейчас за пределами Украины обучается около 15% украинских студентов. Поэтому государство должно искать решения, которые будут способствовать тому, чтобы украинская молодежь оставалась получать образование в украинских учреждениях высшего образования.

В Раде убеждены, что для этого необходимо объединить усилия органов власти и образовательного сообщества и усовершенствовать систему проведения НМТ с учетом реалий военного времени и потребностей поступающих.

Как писала «Судебно-юридическая газета», после объявления результатов национального мультипредметного теста часть участников продолжает подавать обращения с требованием обжалования результатов или сообщает о возможных нарушениях во время проведения тестирования. В отдельных случаях такие споры доходят до судебного рассмотрения.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что количество подобных обращений остается незначительным. Ежегодно в суд обращаются примерно до десяти участников НМТ, тогда как общее число сдающих тест превышает 300 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Одесской области воздушная тревога фактически сорвала нормальное проведение НМТ. Участники были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов. Отмечается, что в Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров. В частности, указывалось, что помещение, где проводилось НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярных воздушных тревог.

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