До 1 млн грн за гибель и до 800 тысяч за инвалидность: Кабмин уточнил правила выплат пострадавшим на критической инфраструктуре

Правительство обновило правила предоставления единовременного пособия пострадавшим на объектах критической инфраструктуры, определив порядок доплат, круг получателей и сроки реализации права на выплаты.

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Кабинет Министров утвердил изменения в порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим вследствие военной агрессии РФ во время пребывания или работы на объектах критической инфраструктуры.

Документ уточняет механизмы получения выплат, круг лиц, имеющих право на помощь, а также порядок её начисления в случае изменения группы инвалидности.

Размер единовременной денежной помощи остаётся неизменным. Лица с инвалидностью I группы могут получить 800 тыс. грн, II группы — 500 тыс. грн, III группы — 200 тыс. грн. В случае гибели человека выплата составляет 1 млн грн.

Правительство также детализировало порядок оформления и удостоверения личного распоряжения о выплате помощи в случае гибели либо получения увечья на объектах критической инфраструктуры. Такие правила распространяются на работников операторов критической инфраструктуры, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления и других лиц, находившихся на соответствующих объектах в момент наступления события.

Отдельно урегулирован вопрос доплаты в случае изменения группы инвалидности. Если лицо уже получило единовременную помощь, но впоследствии ему была установлена более высокая группа инвалидности, государство выплатит разницу между ранее полученной суммой и новым размером помощи.

Кроме того, определены сроки реализации права на получение выплат. Обратиться за помощью можно во время действия военного положения и в течение трёх лет после его прекращения или отмены.

Право на получение помощи будут иметь лица, пострадавшие вследствие военной агрессии РФ и на момент наступления события находившиеся на объектах критической инфраструктуры, работники операторов критической инфраструктуры, государственные служащие и должностные лица органов местного самоуправления.

Назначение и выплату средств будет осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Также правительство предусмотрело дополнительные гарантии для пострадавших и членов семей погибших. Если человек уже получил другую единовременную или страховую выплату за то же повреждение здоровья либо гибель, но её размер оказался меньше суммы, гарантированной законом, государство компенсирует разницу.

Таким образом, пострадавшие работники критической инфраструктуры, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления и семьи погибших смогут получить полный объём предусмотренной законом помощи независимо от других источников возмещения.

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