До 1 млн грн за загибель і до 800 тисяч за інвалідність: Кабмін уточнив правила виплат постраждалим на критичній інфраструктурі

Уряд оновив правила надання одноразової грошової допомоги постраждалим на об’єктах критичної інфраструктури, визначивши порядок доплат, коло отримувачів та строки реалізації права на виплати.

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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги особам, які постраждали внаслідок військової агресії РФ під час перебування або роботи на об’єктах критичної інфраструктури.

Документ уточнює механізми отримання виплат, коло осіб, які мають право на допомогу, а також порядок її нарахування у разі зміни групи інвалідності.

Розмір одноразової грошової допомоги залишається незмінним. Особи з інвалідністю І групи можуть отримати 800 тис. грн, ІІ групи — 500 тис. грн, ІІІ групи — 200 тис. грн. У разі загибелі людини виплата становить 1 млн грн.

Уряд також деталізував порядок оформлення та засвідчення особистого розпорядження щодо виплати допомоги у випадку загибелі або отримання каліцтва на об’єктах критичної інфраструктури. Такі правила поширюються на працівників операторів критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших осіб, які перебували на відповідних об’єктах у момент настання події.

Окремо врегульовано питання доплати у разі зміни групи інвалідності. Якщо особа вже отримала одноразову допомогу, але згодом їй встановили вищу групу інвалідності, держава виплатить різницю між раніше отриманою сумою та новим розміром допомоги.

Крім того, визначено строки реалізації права на отримання виплат. Звернутися за допомогою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох років після його припинення або скасування.

Право на отримання допомоги матимуть особи, які постраждали внаслідок військової агресії РФ та на момент події перебували на об’єктах критичної інфраструктури, працівники операторів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування.

Призначення та виплату коштів здійснюватиме Пенсійний фонд України.

Також уряд передбачив додаткові гарантії для постраждалих та членів сімей загиблих. Якщо людина вже отримала іншу одноразову чи страхову виплату за те саме ушкодження здоров’я або загибель, але її розмір виявився меншим за суму, гарантовану законом, держава компенсує різницю.

Таким чином, постраждалі працівники критичної інфраструктури, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та сім’ї загиблих зможуть отримати повний обсяг передбаченої законом допомоги незалежно від інших джерел відшкодування.

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