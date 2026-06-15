У Бразилії 38-річна жінка видавала себе за 12-річну дитину та жила в прийомній сім’ї

Жінка 16 місяців жила як 12-річна у чужій родині: слідство вважає це складною схемою шахрайства.

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У Бразилії затримали 38-річну жінку, яку підозрюють у масштабному шахрайстві: вона нібито протягом тривалого часу видавала себе за 12-річну дівчинку та жила в родині, яка вважала її дитиною.

Підозрювана, Аманда Марія Соуса де Олівейра, постала перед звинуваченнями у шахрайстві та використанні фальшивої особи у штаті Санта-Катарина на півдні Бразилії.

За даними слідства, жінка прожила з подружжям у місті Жоїнвіль близько 16 місяців. Увесь цей час родина забезпечувала її проживання, облаштувала для неї дитячу кімнату з іграшками та навіть організувала святкування «12-річчя».

Історія викликала широкий резонанс у місцевих медіа через те, що, за версією слідства, жінці вдалося підтримувати легенду понад рік.

Прокурор Вівіане Соарес заявила, що розслідування виявило «складну схему шахрайства зі створенням фіктивної особи та емоційним маніпулюванням жертвами з метою отримання неправомірної вигоди».

Як встановила поліція, жінка познайомилася з подружжям у євангельській церкві, представившись «Габріель» та заявивши, що їй 18 років. Вона повідомила про фінансові та медичні труднощі, після чого її взяли до себе жити, вказує The Guardian.

Згодом вона нібито змінила версію і заявила, що їй лише 11 років, пояснивши це тим, що батько змушував її приймати гормони та нібито піддавав сексуальному насильству. Також вона переконувала родину не оформлювати її навчання та не починати офіційне усиновлення, стверджуючи, що це може допомогти батькові її знайти.

Схема викрилася після того, як родичка, яка періодично відвідувала сім’ю, почала підозрювати невідповідність віку. Вона знайшла в інтернеті інформацію про схожий випадок у Ріо-де-Жанейро кілька років тому, де фігурувала та сама жінка.

У матеріалах справи також зазначається, що в інших епізодах у різних регіонах Бразилії вона могла діяти за подібною схемою ще з кінця 2000-х років.

Адвокат підозрюваної Рафаель Луїс Сіверт заявив, що після спілкування з клієнткою ініціював проведення психіатричної експертизи. Суд погодився з клопотанням, а провадження тимчасово зупинене до встановлення її здатності брати участь у процесі. Наразі жінка перебуває під вартою.

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