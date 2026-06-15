  1. У світі

У Бразилії 38-річна жінка видавала себе за 12-річну дитину та жила в прийомній сім’ї

23:30, 15 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Жінка 16 місяців жила як 12-річна у чужій родині: слідство вважає це складною схемою шахрайства.
У Бразилії 38-річна жінка видавала себе за 12-річну дитину та жила в прийомній сім’ї
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бразилії затримали 38-річну жінку, яку підозрюють у масштабному шахрайстві: вона нібито протягом тривалого часу видавала себе за 12-річну дівчинку та жила в родині, яка вважала її дитиною.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Підозрювана, Аманда Марія Соуса де Олівейра, постала перед звинуваченнями у шахрайстві та використанні фальшивої особи у штаті Санта-Катарина на півдні Бразилії.

За даними слідства, жінка прожила з подружжям у місті Жоїнвіль близько 16 місяців. Увесь цей час родина забезпечувала її проживання, облаштувала для неї дитячу кімнату з іграшками та навіть організувала святкування «12-річчя».

Історія викликала широкий резонанс у місцевих медіа через те, що, за версією слідства, жінці вдалося підтримувати легенду понад рік.

Прокурор Вівіане Соарес заявила, що розслідування виявило «складну схему шахрайства зі створенням фіктивної особи та емоційним маніпулюванням жертвами з метою отримання неправомірної вигоди».

Як встановила поліція, жінка познайомилася з подружжям у євангельській церкві, представившись «Габріель» та заявивши, що їй 18 років. Вона повідомила про фінансові та медичні труднощі, після чого її взяли до себе жити, вказує The Guardian.

Згодом вона нібито змінила версію і заявила, що їй лише 11 років, пояснивши це тим, що батько змушував її приймати гормони та нібито піддавав сексуальному насильству. Також вона переконувала родину не оформлювати її навчання та не починати офіційне усиновлення, стверджуючи, що це може допомогти батькові її знайти.

Схема викрилася після того, як родичка, яка періодично відвідувала сім’ю, почала підозрювати невідповідність віку. Вона знайшла в інтернеті інформацію про схожий випадок у Ріо-де-Жанейро кілька років тому, де фігурувала та сама жінка.

У матеріалах справи також зазначається, що в інших епізодах у різних регіонах Бразилії вона могла діяти за подібною схемою ще з кінця 2000-х років.

Адвокат підозрюваної Рафаель Луїс Сіверт заявив, що після спілкування з клієнткою ініціював проведення психіатричної експертизи. Суд погодився з клопотанням, а провадження тимчасово зупинене до встановлення її здатності брати участь у процесі. Наразі жінка перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Бразилія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як

Смерть позивача після ухвалення рішення не перешкоджає спадкуванню присудженої моральної шкоди та не є нововиявленою обставиною.

На військову службу іноземців братимуть без медичного огляду та психологічного відбору — постанова Кабміну

В Україні затвердили нову систему мотиваційних контрактів у секторі оборони.

Кабмін пропонує визнати українську ідентичність одним із пріоритетів державної політики

Уряд перегляне підхід до національної і громадянської ідентичності в державній політиці.

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

У Вінниці іноземець навчався у коледжі, який не мав ліцензії: ВС зобов'язав заклад повернути гроші за навчання

Верховний Суд підтвердив, що заклад освіти не має права укладати договір про підготовку іноземця без відповідної ліцензії, а сплачені за таким договором кошти підлягають поверненню.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]