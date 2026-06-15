З 15 червня пацієнти самостійно можуть перевірити ліки за найвигіднішою ціною — МОЗ
Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з 15 червня запускає другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною.
З лютого цього року під час першого етапу ініціативи лікарі та пацієнти понад мільйон разів скористалися можливістю переглянути мінімальні ціни на лікарські засоби в Національному каталозі. Відтепер пацієнти можуть переглянути у Національному каталозі цін найбільш вигідні пропозиції для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (окрім наркотичних лікарських засобів).
Що змінилося?
У паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт потрапляє на сайт Національного каталогу цін, де одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.
Раніше можливість порівняння цін працювала лише для таблеток та капсул. Тепер вона доступна для усіх лікарських форм препаратів, які містять у складі одну діючу речовину, та ціни на які задекларовані в Національному каталозі цін.
Це означає, що відсканувавши QR-код у памʼятці, ви зможете знайти усі варіанти ліків, які відповідають призначенню у вашому е-Рецепті для:
- сиропів та суспензій;
- крапель (очних, вушних тощо);
- мазей, гелів та кремів;
- розчинів для ін’єкцій.
Важливо: це стосується ліків, які ви купуєте за власні кошти (ті, що не входять до програми «Доступні ліки» та не відшкодовуються місцевими програмами).
У МОЗ нагадали, як скористатися цією можливістю:
При отриманні е-Рецепта на прийомі за можливості попросіть лікаря надрукувати паперову памʼятку до е-Рецепта
Відскануйте QR-код у нижній частині аркуша за допомогою камери телефона
Ознайомтеся з найбільш вигідними варіантами та оберіть найкращий варіант для себе.
Як і раніше, принаймні один із трьох препаратів із найнижчою ціною за відповідною діючою речовиною обов’язково має бути в наявності в аптеці.
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