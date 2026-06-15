З 15 червня пацієнти самостійно можуть перевірити ліки за найвигіднішою ціною — МОЗ

Контролювати вартість ліків стало ще простіше.

Фото: moz.gov.ua

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Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з 15 червня запускає другий етап ініціативи, що дає можливість пацієнту самостійно перевірити ліки за найвигіднішою ціною.

З лютого цього року під час першого етапу ініціативи лікарі та пацієнти понад мільйон разів скористалися можливістю переглянути мінімальні ціни на лікарські засоби в Національному каталозі. Відтепер пацієнти можуть переглянути у Національному каталозі цін найбільш вигідні пропозиції для усіх однокомпонентних рецептурних ліків (окрім наркотичних лікарських засобів).

Що змінилося?

У паперовій памʼятці до е-Рецепта міститься QR-код. Відсканувавши його, пацієнт потрапляє на сайт Національного каталогу цін, де одразу бачить усі доступні ліки з тією ж діючою речовиною, формою та дозуванням, а також до трьох найвигідніших варіантів.

Раніше можливість порівняння цін працювала лише для таблеток та капсул. Тепер вона доступна для усіх лікарських форм препаратів, які містять у складі одну діючу речовину, та ціни на які задекларовані в Національному каталозі цін.

Це означає, що відсканувавши QR-код у памʼятці, ви зможете знайти усі варіанти ліків, які відповідають призначенню у вашому е-Рецепті для:

сиропів та суспензій;

крапель (очних, вушних тощо);

мазей, гелів та кремів;

розчинів для ін’єкцій.

Важливо: це стосується ліків, які ви купуєте за власні кошти (ті, що не входять до програми «Доступні ліки» та не відшкодовуються місцевими програмами).

У МОЗ нагадали, як скористатися цією можливістю:

При отриманні е-Рецепта на прийомі за можливості попросіть лікаря надрукувати паперову памʼятку до е-Рецепта

Відскануйте QR-код у нижній частині аркуша за допомогою камери телефона

Ознайомтеся з найбільш вигідними варіантами та оберіть найкращий варіант для себе.

Як і раніше, принаймні один із трьох препаратів із найнижчою ціною за відповідною діючою речовиною обов’язково має бути в наявності в аптеці.

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