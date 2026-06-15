С 15 июня пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства по наиболее выгодной цене — Минздрав
Министерство здравоохранения сообщило, что с 15 июня запускает второй этап инициативы, который дает возможность пациенту самостоятельно проверять лекарства по наиболее выгодной цене.
С февраля этого года в рамках первого этапа инициативы врачи и пациенты более миллиона раз воспользовались возможностью просматривать минимальные цены на лекарственные средства в Национальном каталоге. Теперь пациенты могут просматривать в Национальном каталоге цен наиболее выгодные предложения для всех однокомпонентных рецептурных лекарств (кроме наркотических лекарственных средств).
Что изменилось?
В бумажной памятке к е-рецепту содержится QR-код. Отсканировав его, пациент попадает на сайт Национального каталога цен, где сразу видит все доступные лекарства с тем же действующим веществом, формой и дозировкой, а также до трех наиболее выгодных вариантов.
Ранее возможность сравнения цен работала только для таблеток и капсул. Теперь она доступна для всех лекарственных форм препаратов, которые содержат одно действующее вещество и цены на которые задекларированы в Национальном каталоге цен.
Это означает, что, отсканировав QR-код в памятке, вы сможете найти все варианты лекарств, которые соответствуют назначению в вашем е-рецепте для:
- сиропов и суспензий;
- капель (глазных, ушных и т. д.);
- мазей, гелей и кремов;
- растворов для инъекций.
Важно: это касается лекарств, которые вы покупаете за собственные средства (те, которые не входят в программу «Доступные лекарства» и не возмещаются местными программами).
В Минздраве напомнили, как воспользоваться этой возможностью:
При получении е-рецепта на приеме по возможности попросите врача распечатать бумажную памятку к е-рецепту.
Отсканируйте QR-код в нижней части листа с помощью камеры телефона.
Ознакомьтесь с наиболее выгодными вариантами и выберите лучший вариант для себя.
Как и ранее, по крайней мере один из трех препаратов с самой низкой ценой по соответствующему действующему веществу обязательно должен быть в наличии в аптеке.
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