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С 15 июня пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства по наиболее выгодной цене — Минздрав

13:58, 15 июня 2026
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Контролировать стоимость лекарств стало еще проще.
С 15 июня пациенты смогут самостоятельно проверять лекарства по наиболее выгодной цене — Минздрав
Фото: moz.gov.ua
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Министерство здравоохранения сообщило, что с 15 июня запускает второй этап инициативы, который дает возможность пациенту самостоятельно проверять лекарства по наиболее выгодной цене.

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С февраля этого года в рамках первого этапа инициативы врачи и пациенты более миллиона раз воспользовались возможностью просматривать минимальные цены на лекарственные средства в Национальном каталоге. Теперь пациенты могут просматривать в Национальном каталоге цен наиболее выгодные предложения для всех однокомпонентных рецептурных лекарств (кроме наркотических лекарственных средств).

Что изменилось?

В бумажной памятке к е-рецепту содержится QR-код. Отсканировав его, пациент попадает на сайт Национального каталога цен, где сразу видит все доступные лекарства с тем же действующим веществом, формой и дозировкой, а также до трех наиболее выгодных вариантов.

Ранее возможность сравнения цен работала только для таблеток и капсул. Теперь она доступна для всех лекарственных форм препаратов, которые содержат одно действующее вещество и цены на которые задекларированы в Национальном каталоге цен.

Это означает, что, отсканировав QR-код в памятке, вы сможете найти все варианты лекарств, которые соответствуют назначению в вашем е-рецепте для:

  • сиропов и суспензий;
  • капель (глазных, ушных и т. д.);
  • мазей, гелей и кремов;
  • растворов для инъекций.

Важно: это касается лекарств, которые вы покупаете за собственные средства (те, которые не входят в программу «Доступные лекарства» и не возмещаются местными программами).

В Минздраве напомнили, как воспользоваться этой возможностью:

При получении е-рецепта на приеме по возможности попросите врача распечатать бумажную памятку к е-рецепту.

Отсканируйте QR-код в нижней части листа с помощью камеры телефона.

Ознакомьтесь с наиболее выгодными вариантами и выберите лучший вариант для себя.

Как и ранее, по крайней мере один из трех препаратов с самой низкой ценой по соответствующему действующему веществу обязательно должен быть в наличии в аптеке.

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Минздрав лекарства

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