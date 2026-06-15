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Прокурора Черкасской области четыре раза вызывали на проверку инвалидности II группы от МСЭК

14:27, 15 июня 2026
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КДКП наложила дисциплинарное взыскание на прокурора Черкасской области: что установила комиссия.
Прокурора Черкасской области четыре раза вызывали на проверку инвалидности II группы от МСЭК
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла очередное решение в отношении прокурора из-за несвоевременного прохождения медицинского обследования в рамках общегосударственной проверки решений МСЭК в отношении должностных лиц.

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Решение №251дп-26 Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора отдела Черкасской областной прокуратуры Константина Тищенко.

Суть дисциплинарного производства

Основанием для открытия производства стала дисциплинарная жалоба руководителя Черкасской областной прокуратуры, поданная в июле 2025 года. В ней отмечалось, что прокурор неоднократно не являлся в определенное медицинское учреждение для прохождения стационарного обследования, несмотря на официальные вызовы и персональные уведомления.

Речь шла о выполнении решений СНБО Украины и поручений Офиса Генерального прокурора относительно проверки обоснованности ранее установленных групп инвалидности должностным лицам.

Что известно о прокуроре

Константин Тищенко в органах прокуратуры работает с июля 2003 года, должность прокурора отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания, досудебного расследования и поддержания публичного обвинения управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины Черкасской областной прокуратуры занимает с 19 июня 2024 года.

Присягу прокурора принял 2 февраля 2011 года, с положениями Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров был ознакомлен 19 июня 2017 года.

Должностное лицо характеризовали положительно, а дисциплинарных взысканий у него не было.

Обстоятельства дела

Согласно справке к акту осмотра от мая 2015 года Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссией Константину Тищенко была установлена II группа инвалидности бессрочно в связи с общим заболеванием.

Согласно постановлению в редакции, действовавшей на момент установления группы инвалидности и до 30 февраля 2022 года, МСЭК или врачебно-консультативная комиссия не реже одного раза в два года должны были пересматривать реабилитационные мероприятия, предусмотренные программой. Датой контроля за выполнением программы реабилитации для прокурора было определено 15 мая 2017 года, однако обновленную индивидуальную программу реабилитации лица с инвалидностью Константин Тищенко в кадровое подразделение не предоставлял.

Кроме того, в Черкасской областной прокуратуре отсутствует информация об использовании прокурором социальных гарантий, связанных со статусом лица с инвалидностью, а также о выплатах из ПФУ. В то же время согласно данным деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, размещенных в Едином государственном реестре деклараций, Константин Тищенко получает доход в виде пенсии с 2015 года, то есть с момента установления инвалидности.

Также Черкасский областной городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 2020 году исключил его из воинского учета.

После того как перед Министерством здравоохранения был инициирован вопрос об организации проверки достоверности диагнозов и достаточности оснований для установления групп инвалидности ряду работников государственных и правоохранительных органов, прокурора несколько раз вызывали в ГУ «Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины» в разные периоды 2024–2025 годов.

Комиссия установила, что:

  • в первый период вызова прокурор находился на лечении;
  • во второй и третий периоды — в служебных командировках и отпуске;
  • в четвертый период был надлежащим образом уведомлен, однако в медицинское учреждение в установленный срок не прибыл.

Непосредственный руководитель прокурора сообщил Комиссии, что ему не было известно о требованиях Офиса Генерального прокурора и руководства областной прокуратуры относительно необходимости прибытия прокурора в медицинское учреждение в городе Днепр для прохождения обследования. По его словам, в 2024–2025 годах Константин Тищенко не обращался к нему с вопросами о предоставлении отпуска для прохождения такого обследования, а случаев отказа в предоставлении отпусков в указанный период ему также не известно.

Сам прокурор сообщил, что в период с 10 по 14 ноября 2025 года прошел медицинское обследование. Это подтверждается соответствующей справкой от 14.11.2025 № 827.

В то же время на момент рассмотрения дела Комиссией окончательные результаты этого обследования, в частности решение (заключение) экспертной команды по оценке повседневного функционирования относительно отмены или изменения группы инвалидности, в материалы дисциплинарного производства не поступили. Также в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют данные об обжаловании Константином Тищенко заключения экспертной команды в судебном порядке.

Позиция прокурора

Во время рассмотрения дела прокурор пояснил, что не имел возможности своевременно прибыть в медицинское учреждение из-за лечения, командировок и семейных обстоятельств. Позднее он все же прошел обследование в ноябре 2025 года и признал несвоевременность выполнения отдельных требований.

Прокурор отметил, что на его содержании находится мать 1956 года рождения, которая является лицом пожилого возраста, вдовой и ВПЛ. По его словам, мать имеет ряд тяжелых заболеваний, в связи с чем временно проживает в г. Черкассы и проходит лечение, включая хирургические вмешательства, курсы и другие лечебные мероприятия в коммунальном некоммерческом предприятии «Клинический центр онкологии, гематологии, трансплантологии и паллиативной помощи Черкасского областного совета».

По словам прокурора, мать нуждалась в постоянном постороннем уходе и помощи, а поскольку других близких родственников у нее нет, он не мог оставить ее без присмотра и ранее выехать в Днепр для прохождения медицинского обследования.

Константин Тищенко указал, что несвоевременное прибытие в указанное медицинское учреждение было обусловлено объективными обстоятельствами, о которых он сообщал в письменных пояснениях. В частности, на дату первого вызова он находился на больничном, в дальнейшем — в служебной командировке, а на период четвертого вызова имели место семейные обстоятельства, связанные со смертью близкого человека.

Также во время заседания Комиссии прокурор приобщил документы, которые, по его утверждению, подтверждают его ежедневную занятость в судебных заседаниях во время командировки. В связи с этим он просил Комиссию учесть факт командировки и связанную с ней служебную занятость при принятии решения в дисциплинарном производстве.

Позиция представителя заявителя

Представитель заявителя отметила, что пребывание прокурора в служебной командировке с 23 декабря 2024 года по 22 марта 2025 года само по себе не лишало его возможности обратиться с заявлением о предоставлении отпуска для прохождения медицинского обследования. По ее словам, такая процедура предусмотрена нормативными актами, в частности Положением об организации кадровой работы в органах прокуратуры.

Кроме того, представитель заявителя обратила внимание, что вызов в медицинское учреждение в период с 14 апреля 2025 года по 29 мая 2025 года предусматривал значительно более длительный срок для прохождения обследования. В связи с этим она считает, что прокурор имел реальную возможность своевременно выполнить обязанность по прибытию в медицинское учреждение.

В то же время представитель заявителя отметила, что прокурор все же прошел соответствующее медицинское обследование, чем фактически выполнил общественно значимый запрос относительно подтверждения правомерности установления ему группы инвалидности.

Выводы Комиссии

КДКП пришла к выводу, что прокурор допустил длящееся дисциплинарное нарушение, которое продолжалось с 18 декабря 2024 года (момент надлежащего ознакомления со вторым вызовом) до 10 ноября 2025 года (фактического прохождения обследования).

Комиссия указала, что до направления в служебную командировку, начавшуюся 23 декабря 2024 года, после ознакомления с указанным вызовом у Константина Тищенко оставалось три рабочих дня, в течение которых он мог принять меры для прибытия в медицинское учреждение или надлежащего согласования переноса срока обследования.

И хотя Комиссия учла, что прокурор прибыл в институт и проходил стационарное обследование с 10 по 14 ноября 2025 года, факт последующего прохождения обследования не опровергает обстоятельства его предыдущего длительного неприбытия после надлежащего уведомления.

В связи с этим Комиссия пришла к выводу о наличии в действиях прокурора дисциплинарного проступка и при определении вида взыскания учла очевидность нарушения, его длящийся характер, несвоевременность выполнения законных требований руководства, несвоевременное реагирование на надлежащим образом доведенные вызовы, значительный общественный резонанс ситуации, связанный с возможным неправомерным получением прокурорами статуса лица с инвалидностью, а также отсутствие своевременного повторного медицинского обследования.

В то же время было учтено, что часть причин неприбытия была обусловлена исключительными обстоятельствами.

Решение

По результатам рассмотрения КДКП решила применить к прокурору дисциплинарное взыскание в виде запрета сроком на один год на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня и на назначение на более высокую должность.

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