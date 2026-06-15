Прокурора Черкащини чотири рази викликали на перевірку інвалідності ІІ групи від МСЕК

КДКП наклала дисциплінарне стягнення на прокурора Черкаської області: що встановила комісія.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила чергове рішення щодо прокурора через несвоєчасне проходження медичного обстеження в межах загальнодержавної перевірки рішень МСЕК щодо посадовців.

Рішенням №251дп-26 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до дисциплінарної відповідальності прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури Костянтина Тищенка.

Суть дисциплінарного провадження

Підставою для відкриття провадження стала дисциплінарна скарга керівника Черкаської обласної прокуратури, подана у липні 2025 року. У ній зазначалося, що прокурор неодноразово не з’являвся до визначеної медичної установи для проходження стаціонарного обстеження, попри офіційні виклики та персональні повідомлення.

Йшлося про виконання рішень РНБО України та доручень Офісу Генерального прокурора щодо перевірки обґрунтованості раніше встановлених груп інвалідності посадовцям.

Що відомо про прокурора

Костянтин Тищенко в органах прокуратури працює з липня 2003 року, посаду прокурора відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Черкаської обласної прокуратури обіймає із 19 червня 2024 року.

Присягу прокурора склав 2 лютого 2011 року, із положеннями Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів був ознайомлений 19 червня 2017 року.

Посадовця характеризували позитивно, а дисциплінарних стягнень він не мав.

Обставини справи

Згідно з довідкою до акта огляду від травня 2015 року Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії Костянтину Тищенку було встановлено II групу інвалідності безтерміново у зв’язку із загальним захворюванням.

Згідно постанови у редакції, чинній на час встановлення групи інвалідності та до 30 лютого 2022 року, МСЕК або лікарсько-консультативна комісія не рідше ніж один раз на два роки, мали переглядати реабілітаційні заходи, передбачені програмою. Датою контролю за виконанням програми реабілітації для прокурора було визначено 15 травня 2017 року, але надалі оновлену індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю Костянтин Тищенко не надавав до кадрового підрозділу.

Крім того, у Черкаській обласній прокуратурі немає інформації щодо користування прокурором соціальними гарантіями, пов’язаними з наявністю статусу особи з інвалідністю, а також щодо здійснення йому виплат із ПФУ. Водночас відповідно до даних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Костянтин Тищенко отримує дохід у вигляді пенсії з 2015 року, тобто з моменту встановлення інвалідності.

Також Черкаський обласний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у 2020 році виключив його з військового обліку.

Так як перед Міністерством охорони здоров’я було ініційовано питання щодо організації перевірки достовірності діагнозів та достатності підстав для встановлення груп інвалідності низки працівників державних і правоохоронних органів, прокурора кілька разів викликали до ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» у різні періоди 2024–2025 років.

Комісія встановила, що:

у перший період виклику прокурор перебував на лікуванні;

у другий та третій періоди — у службових відрядженнях та відпустці;

у четвертий період був належним чином повідомлений, однак до медичної установи не прибув у встановлений строк.

Безпосередній керівник прокурора повідомив Комісію, що йому не було відомо про вимоги Офісу Генерального прокурора та керівництва обласної прокуратури щодо необхідності прибуття прокурора до медичної установи у місті Дніпрі для проходження обстеження. За його словами, у 2024–2025 роках Костянтин Тищенко не звертався до нього з питаннями щодо надання відпустки для проходження такого обстеження, а випадків відмов у наданні відпусток у вказаний період йому також не відомо.

Сам прокурор повідомив, що у період з 10 по 14 листопада 2025 року пройшов медичне обстеження. Це підтверджується відповідною довідкою від 14.11.2025 № 827.

Водночас на момент розгляду справи Комісією остаточні результати цього обстеження, зокрема рішення (висновку) експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування щодо скасування або зміни групи інвалідності, до матеріалів дисциплінарного провадження не надійшли. Також у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні дані про оскарження Костянтином Тищенком висновку експертної команди в судовому порядку.

Позиція прокурора

Під час розгляду справи прокурор пояснив, що не мав можливості своєчасно прибути до медичної установи через лікування, відрядження та сімейні обставини. Згодом він все ж пройшов обстеження у листопаді 2025 року та визнав несвоєчасність виконання окремих вимог.

Прокурор зазначив, що на його утриманні перебуває мати 1956 року народження, яка є особою похилого віку, вдовою та ВПО. За його словами, мати має низку тяжких захворювань, у зв’язку з чим тимчасово проживає у м. Черкаси та проходить лікування, зокрема хірургічне втручання, курси та інші лікувальні заходи у комунальному некомерційному підприємстві «Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради».

За словами прокурора, мати потребувала постійного стороннього догляду та допомоги, а оскільки інших близьких родичів вона не має, він не мав можливості залишити її без нагляду та раніше виїхати до Дніпра для проходження медичного обстеження.

Костянтин Тищенко зазначив, що несвоєчасне прибуття до зазначеної медичної установи було зумовлене об’єктивними обставинами, про які він повідомляв у наданих письмових поясненнях. Зокрема, на дату першого виклику він перебував на лікарняному, у подальшому у службовому відрядженні, а на період четвертого виклику мали місце сімейні обставини, пов’язані зі смертю близької особи.

Також під час засідання Комісії прокурор долучив документи, які, за його твердженням, підтверджують його щоденну зайнятість у судових засіданнях під час перебування у службовому відрядженні. У зв’язку з цим він просив Комісію врахувати факт перебування у відрядженні та пов’язану з цим службову зайнятість під час прийняття рішення у дисциплінарному провадженні.

Позиція представника скаржника

Представник скаржника зазначила, що перебування прокурора у службовому відрядженні з 23 грудня 2024 року до 22 березня 2025 року саме по собі не позбавляло його можливості звернутися із заявою про надання відпустки для проходження медичного обстеження. За її словами, така процедура передбачена нормативними актами, зокрема Положенням про організацію кадрової роботи в органах прокуратури. Відтак, на її думку, у прокурора був визначений і доступний порядок дій, який дозволяв забезпечити проходження обстеження у встановленому порядку.

Крім того, представник скаржника звернула увагу, що виклик до медичної установи у період з 14 квітня 2025 року до 29 травня 2025 року передбачав значно триваліший строк для проходження обстеження. У зв’язку з цим вона вважає, що прокурор мав реальну можливість своєчасно виконати обов’язок щодо прибуття до медичної установи.

Водночас представник скаржника зазначила, що прокурор все ж пройшов відповідне медичне обстеження, чим фактично виконав суспільно значущий запит щодо підтвердження правомірності встановлення йому групи інвалідності.

Висновки Комісії

КДКП дійшла висновку, що прокурор допустив триваюче дисциплінарне порушення, яке тривало з 18 грудня 2024 року (момент належного ознайомлення з другим викликом) до 10 листопада 2025 року (фактичного проходження обстеження).

Комісія зазначила, що до направлення у службове відрядження, яке розпочалося 23 грудня 2024 року, після ознайомлення із зазначеним викликом у Костянтина Тищенка залишалося три робочі дні, протягом яких він мав можливість вжити заходів щодо прибуття до медичної установи або належного узгодження питання про перенесення строку обстеження.

І хоча Комісія врахувала, що прокурор прибув до інституту і перебував на стаціонарному обстеженні у період з 10 до 14 листопада 2025 року, але факт подальшого проходження обстеження не спростовує обставин його попереднього тривалого неприбуття до медичної установи після належного ознайомлення з відповідними викликами.

Відтак, Комісія дійшла висновку про наявність у діях прокурора дисциплінарного проступку та, визначаючи вид дисциплінарного стягнення стосовно нього, враховує очевидність допущеного порушення, його триваючий характер, несвоєчасність виконання законних вимог керівництва, несвоєчасне реагування на окремі належним чином доведені виклики, значний суспільний резонанс ситуації, пов’язаний із можливим неправомірним набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, а також відсутність своєчасного проходження повторного медичного обстеження.

Водночас було враховано, що частина причин неприбуття охоплювалася виключними обставинами.

Рішення

За результатами розгляду КДКП вирішила застосувати до прокурора дисциплінарне стягнення у вигляді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та на призначення на вищу посаду.

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