Іноземців в Україні пропонують перевіряти під час оформлення посвідок і вимагати знання законів

В Україні пропонують комплексно переглянути міграційну політику та посилити контроль за перебуванням іноземців, запровадивши нові механізми перевірок, обміну інформацією між державними органами та оцінки ризиків для громадської безпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують суттєво посилити державну міграційну політику, запровадити більш жорсткі механізми контролю за перебуванням іноземців та оновити підходи до міграційної безпеки держави. Ініціатива оформлена у вигляді петиції, поданої до Кабінету Міністрів України, та містить комплекс пропозицій щодо реформування відповідного законодавства і практики його застосування.

Громадяни закликають уряд провести комплексне оновлення підходів у сфері міграції, посилити контроль за дотриманням законодавства іноземцями та вдосконалити механізми взаємодії між державними органами у цій сфері.

Автори звернення наголошують, що підставою для ініціативи є суспільне занепокоєння окремими резонансними випадками правопорушень, вчинених особами, які не є громадянами України. Водночас підкреслюється, що кожна особа, яка перебуває на території держави, незалежно від громадянства, зобов’язана дотримуватися Конституції та законів України.

У петиції також нагадується про конституційні норми, зокрема статтю 3, яка визначає людину, її життя та безпеку найвищою соціальною цінністю, а також статтю 26, що закріплює рівність прав і обов’язків іноземців і громадян України перед законом.

Окремо зазначається, що Україна як демократична держава гарантує дотримання прав людини та виконує міжнародні зобов’язання, однак водночас має суверенне право визначати умови в’їзду, перебування та видворення іноземців за умови дотримання принципів законності та недискримінації.

Ініціатори звернення звертають увагу на досвід окремих країн Європи, де, за їхніми словами, недостатньо ефективне управління міграційними процесами створювало додаткові виклики для безпеки та соціальної стабільності. У цьому контексті вони закликають Україну врахувати міжнародний досвід та запровадити превентивні механізми контролю.

Також у документі наголошується на необхідності балансу між відкритістю держави для законослухняних іноземців і захистом національних інтересів, а контроль за перебуванням іноземців має здійснюватися за єдиними об’єктивними критеріями.

Серед запропонованих до уряду заходів — проведення аудиту чинної міграційної політики, посилення перевірок іноземців, удосконалення інформаційної взаємодії між Державною міграційною службою, поліцією, СБУ та міжнародними партнерами, а також розширення механізмів примусового повернення та видворення осіб, які порушують закон.

Окремо пропонується запровадити спрощені процедури для висококваліфікованих фахівців, науковців, інвесторів та представників професій, важливих для післявоєнного відновлення України, а також посилити перевірку всіх заявників на дозволи на проживання, роботу чи навчання.

Крім того, ініціатори закликають запровадити обов’язкове інформування іноземців про законодавство України, регулярно оприлюднювати статистику міграційних процесів, а також розробити довгострокову державну стратегію міграційної безпеки.

У петиції №41/010131-26еп наголошується, що запропоновані заходи не мають на меті обмеження прав людини чи дискримінацію, а спрямовані на забезпечення рівного застосування законодавства, зміцнення правопорядку та формування збалансованої міграційної політики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.