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В Україні вимагають заборонити турецькі серіали: чи зникнуть вони з ефіру — вирішать громадяни

15:03, 15 червня 2026
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На українському ТБ хочуть різко скоротити частку турецького контенту.
В Україні вимагають заборонити турецькі серіали: чи зникнуть вони з ефіру — вирішать громадяни
Фото: magnific.com
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В Україні пропонують обмежити трансляцію турецьких серіалів і посилити підтримку національного кіновиробництва.

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У зверненні до Кабміну ініціатор петиції пропонує переглянути підходи до формування телевізійного ефіру в Україні та зменшити частку іноземного серіального контенту, зокрема турецького виробництва. Ініціатива аргументується необхідністю підтримки української кіноіндустрії, розвитку національного культурного продукту та посилення інформаційної стійкості в умовах війни.

Ідея обмеження трансляції турецьких серіалів в Україні

До уряду звернулися із петицією №41/010118-26еп з проханням розглянути питання щодо обмеження трансляції турецьких телесеріалів на українських телеканалах і медіаплатформах.

У документі зазначається, що значна частина телевізійного ефіру нині заповнена іноземним серіальним контентом, насамперед турецького виробництва. На думку автора, це зменшує попит на українські серіали, фільми та телевізійні проєкти, що негативно впливає на розвиток національної кіноіндустрії та культурного простору.

Аргументи: розвиток українського медіапродукту

У петиції наголошується, що в умовах воєнного стану та необхідності зміцнення національної ідентичності держава має створювати сприятливі умови для розвитку власного медіавиробництва.

Автор також підкреслює важливість підтримки українських режисерів, сценаристів, акторів і продюсерів, а також пропонує спрямовувати доходи від реклами та показу контенту на розвиток національного культурного продукту.

Запропоновані заходи

Ініціатор петиції пропонує:

  1. Встановити квоти на показ українського серіального контенту в телевізійному ефірі.
  2. Надати додаткову державну підтримку виробництву українських серіалів і фільмів.
  3. Обмежити частку іноземного серіального контенту в телевізійному мовленні.
  4. Сприяти популяризації українських культурних та історичних проєктів.

До завершення збору підписів залишилося 92 дні. Для розгляду ініціативи необхідно зібрати 25 000 підписів.

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