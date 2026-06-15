Паспортний сервіс у Варшаві та Вроцлаві запроваджує новий формат роботи

Українцям повідомили про зміни в роботі Паспортного сервісу в Варшаві та Вроцлаві.

Фото: pasport.org.ua

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Державне підприємство «Документ» повідомило, що з 16 червня Паспортний сервіс м. Варшава та м. Вроцлав запроваджує новий формат роботи.

«Прийом громадян тепер відбуватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.

Це забезпечить гарантований час прийому для кожного клієнта та підвищить рівень комфорту під час обслуговування», - йдеться у заяві.

У ДП радять громадянам зазделегідь планувати свій візит.

Запис доступний на офіційному сайті.

«Оформлення апостилю та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису», - додали у ДП.

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