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Паспортний сервіс у Варшаві та Вроцлаві запроваджує новий формат роботи

13:39, 15 червня 2026
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Українцям повідомили про зміни в роботі Паспортного сервісу в Варшаві та Вроцлаві.
Паспортний сервіс у Варшаві та Вроцлаві запроваджує новий формат роботи
Фото: pasport.org.ua
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Державне підприємство «Документ» повідомило, що з 16 червня Паспортний сервіс м. Варшава та м. Вроцлав запроваджує новий формат роботи.

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«Прийом громадян тепер відбуватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.

Це забезпечить гарантований час прийому для кожного клієнта та підвищить рівень комфорту під час обслуговування», - йдеться у заяві.

У ДП радять громадянам зазделегідь планувати свій візит.

Запис доступний на офіційному сайті.

«Оформлення апостилю та видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису», - додали у ДП.

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