В Украине требуют запретить турецкие сериалы: исчезнут ли они из эфира — решат граждане
В Украине предлагают ограничить трансляцию турецких сериалов и усилить поддержку национального кинопроизводства.
В обращении в Кабмин инициатор петиции предлагает пересмотреть подходы к формированию телевизионного эфира в Украине и уменьшить долю иностранного сериального контента, в частности турецкого производства. Инициатива аргументируется необходимостью поддержки украинской киноиндустрии, развития национального культурного продукта и укрепления информационной устойчивости в условиях войны.
Идея ограничения трансляции турецких сериалов в Украине
В правительство поступила петиция №41/010118-26еп с просьбой рассмотреть вопрос ограничения трансляции турецких телесериалов на украинских телеканалах и медиаплатформах.
В документе отмечается, что значительная часть телевизионного эфира сегодня заполнена иностранным сериальным контентом, прежде всего турецкого производства. По мнению автора, это снижает спрос на украинские сериалы, фильмы и телевизионные проекты, что негативно влияет на развитие национальной киноиндустрии и культурного пространства.
Аргументы: развитие украинского медиапродукта
В петиции подчеркивается, что в условиях военного положения и необходимости укрепления национальной идентичности государство должно создавать благоприятные условия для развития собственного медиапроизводства.
Автор также акцентирует внимание на важности поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров, а также предлагает направлять доходы от рекламы и показа контента на развитие национального культурного продукта.
Предлагаемые меры
Инициатор петиции предлагает:
- Установить квоты на показ украинского сериального контента в телевизионном эфире.
- Предоставить дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов.
- Ограничить долю иностранного сериального контента в телевизионном вещании.
- Содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов.
До завершения сбора подписей осталось 92 дня. Для рассмотрения инициативы необходимо собрать 25 000 подписей.
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