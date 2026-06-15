В Украине требуют запретить турецкие сериалы: исчезнут ли они из эфира — решат граждане

На украинском телевидении хотят резко сократить долю турецкого контента.

Фото: magnific.com

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В Украине предлагают ограничить трансляцию турецких сериалов и усилить поддержку национального кинопроизводства.

В обращении в Кабмин инициатор петиции предлагает пересмотреть подходы к формированию телевизионного эфира в Украине и уменьшить долю иностранного сериального контента, в частности турецкого производства. Инициатива аргументируется необходимостью поддержки украинской киноиндустрии, развития национального культурного продукта и укрепления информационной устойчивости в условиях войны.

Идея ограничения трансляции турецких сериалов в Украине

В правительство поступила петиция №41/010118-26еп с просьбой рассмотреть вопрос ограничения трансляции турецких телесериалов на украинских телеканалах и медиаплатформах.

В документе отмечается, что значительная часть телевизионного эфира сегодня заполнена иностранным сериальным контентом, прежде всего турецкого производства. По мнению автора, это снижает спрос на украинские сериалы, фильмы и телевизионные проекты, что негативно влияет на развитие национальной киноиндустрии и культурного пространства.

Аргументы: развитие украинского медиапродукта

В петиции подчеркивается, что в условиях военного положения и необходимости укрепления национальной идентичности государство должно создавать благоприятные условия для развития собственного медиапроизводства.

Автор также акцентирует внимание на важности поддержки украинских режиссеров, сценаристов, актеров и продюсеров, а также предлагает направлять доходы от рекламы и показа контента на развитие национального культурного продукта.

Предлагаемые меры

Инициатор петиции предлагает:

Установить квоты на показ украинского сериального контента в телевизионном эфире. Предоставить дополнительную государственную поддержку производству украинских сериалов и фильмов. Ограничить долю иностранного сериального контента в телевизионном вещании. Содействовать популяризации украинских культурных и исторических проектов.

До завершения сбора подписей осталось 92 дня. Для рассмотрения инициативы необходимо собрать 25 000 подписей.

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