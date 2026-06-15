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Иностранцев в Украине предлагают проверять во время оформления удостоверений и требовать знания законов

13:46, 15 июня 2026
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В Украине предлагают комплексно пересмотреть миграционную политику и усилить контроль за пребыванием иностранцев, внедрив новые механизмы проверок, обмена информацией между государственными органами и оценки рисков общественной безопасности.
Иностранцев в Украине предлагают проверять во время оформления удостоверений и требовать знания законов
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В Украине предлагают существенно усилить государственную миграционную политику, внедрить более жесткие механизмы контроля за пребыванием иностранцев и обновить подходы к миграционной безопасности государства. Инициатива оформлена в виде петиции, поданной в Кабинет Министров Украины, и содержит комплекс предложений по реформированию соответствующего законодательства и практики его применения.

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Граждане призывают правительство провести комплексное обновление подходов в сфере миграции, усилить контроль за соблюдением законодательства иностранцами и усовершенствовать механизмы взаимодействия между государственными органами в этой сфере.

Авторы обращения отмечают, что основанием для инициативы является общественная обеспокоенность отдельными резонансными случаями правонарушений, совершённых лицами, не являющимися гражданами Украины. В то же время подчёркивается, что любое лицо, находящееся на территории государства, независимо от гражданства, обязано соблюдать Конституцию и законы Украины.

В петиции также напоминается о конституционных нормах, в частности статье 3, которая определяет человека, его жизнь и безопасность наивысшей социальной ценностью, а также статье 26, закрепляющей равенство прав и обязанностей иностранцев и граждан Украины перед законом.

Отдельно отмечается, что Украина как демократическое государство гарантирует соблюдение прав человека и выполняет международные обязательства, однако при этом имеет суверенное право определять условия въезда, пребывания и выдворения иностранцев при соблюдении принципов законности и недискриминации.

Инициаторы обращения обращают внимание на опыт отдельных стран Европы, где, по их словам, недостаточно эффективное управление миграционными процессами создавало дополнительные вызовы для безопасности и социальной стабильности. В этом контексте они призывают Украину учитывать международный опыт и внедрять превентивные механизмы контроля.

Также в документе подчёркивается необходимость баланса между открытостью государства для законопослушных иностранцев и защитой национальных интересов, при этом контроль за пребыванием иностранцев должен осуществляться по единым объективным критериям.

Среди предложенных правительству мер — проведение аудита действующей миграционной политики, усиление проверок иностранцев, совершенствование информационного взаимодействия между Государственной миграционной службой, полицией, СБУ и международными партнёрами, а также расширение механизмов принудительного возвращения и выдворения лиц, нарушающих закон.

Отдельно предлагается ввести упрощённые процедуры для высококвалифицированных специалистов, учёных, инвесторов и представителей профессий, важных для послевоенного восстановления Украины, а также усилить проверку всех заявителей на получение разрешений на проживание, работу или обучение.

Кроме того, инициаторы призывают внедрить обязательное информирование иностранцев о законодательстве Украины, регулярно публиковать статистику миграционных процессов, а также разработать долгосрочную государственную стратегию миграционной безопасности.

В петиции №41/010131-26эп подчёркивается, что предложенные меры не направлены на ограничение прав человека или дискриминацию, а призваны обеспечить равное применение законодательства, укрепление правопорядка и формирование сбалансированной миграционной политики.

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Кабинет Министров Украины Украина иммигранты петиция иностранец миграционная служба

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