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В Бразилии 38-летняя женщина выдавалa себя за 12-летнего ребенка и жила в приемной семье

23:30, 15 июня 2026
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Женщина 16 месяцев жила как 12-летняя в чужой семье: следствие считает это сложной схемой мошенничества.
В Бразилии 38-летняя женщина выдавалa себя за 12-летнего ребенка и жила в приемной семье
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В Бразилии задержали 38-летнюю женщину, которую подозревают в масштабном мошенничестве: она якобы в течение длительного времени выдавалa себя за 12-летнюю девочку и жила в семье, которая считала ее ребенком.

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Подозреваемая, Аманда Мария Соуса де Оливейра, предстала перед обвинениями в мошенничестве и использовании фальшивой личности в штате Санта-Катарина на юге Бразилии.

По данным следствия, женщина прожила с супругами в городе Жоинвиль около 16 месяцев. Все это время семья обеспечивала ее проживание, обустроила для нее детскую комнату с игрушками и даже организовала празднование «12-летия».

История вызвала широкий резонанс в местных СМИ из-за того, что, по версии следствия, женщине удалось поддерживать легенду более года.

Прокурор Вивиане Соарес заявила, что расследование выявило «сложную схему мошенничества с созданием фиктивной личности и эмоциональным манипулированием жертвами с целью получения неправомерной выгоды».

Как установила полиция, женщина познакомилась с супругами в евангельской церкви, представившись «Габриель» и заявив, что ей 18 лет. Она сообщила о финансовых и медицинских трудностях, после чего ее приняли к себе жить, сообщает The Guardian.

Позднее она якобы изменила версию и заявила, что ей всего 11 лет, объяснив это тем, что отец заставлял ее принимать гормоны и якобы подвергал сексуальному насилию. Также она убеждала семью не оформлять ее обучение и не начинать официальное усыновление, утверждая, что это может помочь отцу ее найти.

Схема раскрылась после того, как родственница, периодически посещавшая семью, начала подозревать несоответствие возраста. Она нашла в интернете информацию о похожем случае в Рио-де-Жанейро несколько лет назад, где фигурировала та же женщина.

В материалах дела также отмечается, что в других эпизодах в разных регионах Бразилии она могла действовать по аналогичной схеме еще с конца 2000-х годов.

Адвокат подозреваемой Рафаэль Луис Сиверт заявил, что после общения с клиенткой инициировал проведение психиатрической экспертизы. Суд удовлетворил ходатайство, а производство временно приостановлено до установления ее способности участвовать в процессе. В настоящее время женщина находится под стражей.

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Бразилия

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