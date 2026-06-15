У Норвегії сина кронпринцеси засудили до 4 років ув’язнення за 34 злочини

Суд визнав Маруса Борга Хойбі винним у десятках тяжких злочинів, включно зі зґвалтуваннями та домашнім насильством.

Фото: AP

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Суд в Осло визнав сина кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, 29-річного Маруса Борга Хойбі, винним у 34 злочинах і засудив його до чотирьох років позбавлення волі, пише NBC News.

Серед обвинувачень — два епізоди зґвалтування, домашнє насильство, завдання тяжких тілесних ушкоджень, насильство у близьких стосунках, фізичні напади, погрози, шість епізодів сексуально образливої поведінки, три випадки порушення заборонного припису та інші злочини.

За двома додатковими епізодами зґвалтування його було виправдано. Водночас він має право подати апеляцію.

Прокуратура вимагала для нього 7 років і 7 місяців ув’язнення.

Хойбі заперечував найтяжчі звинувачення, однак визнав частину менш серйозних епізодів.

Семитижневий судовий процес викликав значний суспільний резонанс у Норвегії. Під час слухань розглядалися свідчення про вживання наркотиків, інтимні відео, записані ним самим, та сотні електронних повідомлень. Один із епізодів зґвалтування, за даними справи, стався у підвалі будинку кронпринца.

Вирок також був винесений на тлі погіршення стану здоров’я Метте-Маріт, яка має легеневий фіброз і перебуває у списку на трансплантацію легень. Лікарі зазначають, що без операції це, ймовірно, її останній рік життя.

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